GAGNON, Léonidas



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 mai 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Léonidas Gagnon, époux de madame Julienne Gauthier, fils de feu dame Marie Marchand et de feu monsieur Charles-Henri Gagnon. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil outre son épouse Julienne Gauthier, son fils Éric (Catherine Gendron) et sa fille Martine (Michel Gagnon); ses petits-enfants : Émilie, Mathieu, Maxim et Vanessa; ses frères et sœurs : feu Lionel (feu Gilberte Sauvageau), feu Charles-Égide (feu Raymonde Garneau), feu Jérémie (Line Côté), feu Gertrude (feu Marcel Hudon), feu Yolande (Raymond Savard), feu Euclide (feu Claudette Roberge), Henriette (Jean-Paul Tremblay), Suzanne, feu Marcel (Michèle Poisson), Normand (France Lalancette) et Paul-Antoine (Lucie Lachance); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gauthier : feu André (Brigitte Tremblay), feu Denis, feu Marie-Claude, Rachèle (Raymond Sergerie) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement au personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour le soutien et les soins prodigués. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 15 h.Suivra l'inhumation des cendres au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation avec la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec Téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.