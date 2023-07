VALLIÈRES, Monique Larivée



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 juin 2023, à l'âge de 85 ans et 10 mois, est décédée madame Monique Larivée, épouse de feu monsieur Gaston Vallières, fille de feu madame Yvonne Bilodeau et de feu monsieur Charles-Edouard Larivée. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12 h 30 à 15 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie par la suite. Elle laisse dans le deuil son fils Normand Vallières (Annie Marcotte), elle était la sœur de feu Marcel (feu Yolande Bégin), feu Adrien (Thérèse Isabelle), Cécile (feu Hypolithe Vézina), feu Collette (feu Léo Carrier), feu Pierrette (feu Jean-Louis Simoneau), feu Françoise (feu Marc Carrier), Lucette (feu Laurent Guay), Normande (feu Lucien Boutin) et Carmen (feu Léo Fournier). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone : 418 527-4294, courriel : info@societealzheimerdequebec.com, site web : www.societealzheimerdequebec.comDes formulaires seront disponibles sur place.