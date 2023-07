DELISLE, Arthur



À l'hôpital Laval (IUCPQ) de Québec, le 19 mai 2023, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Arthur Delisle, époux de Gisèle Hardy, père de François et fils de feu monsieur Mendoza Delisle et de feu dame Lydia Bertrand. Il demeurait à Pont-Rouge. Il laisse dans le deuil, outre son épouse et son fils, ses frères et soeurs : feu Marcelle (feu Louis-Joseph Alain), feu Thérèse (feu Adrien Amyot), feu Germaine (feu Marcel Alain), feu Maurice (Thérèse Frenette), feu Rita (feu Roland Chevalier), Roger (Huguette Carpentier) et Fernand (Louisette Bilodeau); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Hardy : feu André (Lucille Champagne); feu Émile (feu Jeanne Hardy), feu Jeanne (feu Roméo Beaulieu), feu Gilberte (Roméo Thibault), feu Noël (Marcelline Lachance), feu Irène (feu Marcel Pascal), feu Gilles, feu Adrien (feu Fernande Lévesque), feu Roméo, feu René (Colette Perreault), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.et, de là, au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances à partir de 10h à l'église sous la direction de la