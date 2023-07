POULIOT, Serge



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 5 juin 2023, à l'âge de 77 ans et 10 mois, est décédée monsieur Serge Pouliot, conjoint de madame Judith Filion, fils de madame Marie-Ange Godbout. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, audès 9 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Laurent de l'Île d'Orléans, en date ultérieure. Outre sa conjointe Judith Filion, il laisse dans le deuil ses enfants: François (Marie-Ève Lachance), Stéphane et Marc-André (Carole-Ann L'Heureux); ses petits-enfants: Mégan (Émile), Shelbie, Léane et Simone; ses frères et soeurs: Francine, Michel, Denis et Céline (Stéphane), sa belle-soeur, Maryse (Réjean), ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Laval pour leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la L'Auberivière à l'adresse suivante www.lauberiviere.org.