LANGLOIS, Claude



À son domicile, le 3 juillet 2023, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Claude Langlois, époux de madame Joanne Cloutier, fils de feu madame Françoise Robitaille et de feu monsieur Roger Langlois. Il demeurait à Saint-Émile, Québec.La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laLes cendres seront déposées au cimetière de Saint-Émile à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil outre son épouse, sa fille Claudia (Steeve Couture), son fils Guy (Stéfanie Blais), ses petits-enfants : Pier-Luc Falardeau-Langlois (Amélie Gélinas-Gagnon), Sara-Ève Couture (Corbin Beviss), Matis Langlois, Mélia Couture et Jayden Drolet. Ses frères et sœurs : feu Denise, feu Michel (feu Diane Clavet), Lucie (Gaston Robitaille), feu Guy, Louise (François Caron), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cloutier: France, Sylvain, Yvon, Guy, Guylaine, ainsi que sa filleule Kathia Robitaille, plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, son grand ami Onil Lecours. Un très grand merci au docteur Patrick Blouin ainsi qu'à son infirmière Chloé Boucher pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à L'Association pulmonaire du Québec, 6070 rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal, (Québec) H1N 1C1, tél. : (514) 287 7400 ou sans frais| 1 800 295-8111, téléc. : (514) 287-1978, courriel: info@pq.poumon.ca, site Internet : www. poumonquebec.ca. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.