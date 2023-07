CHABOT, Mariette Fournier



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 28 juin 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Mariette Fournier, épouse de feu Lauréat Chabot. Elle était la fille de feu dame Rose Gagnon et de feu monsieur Théodore Fournier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h30 à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Claude (feu Rénald Bernard), feu Laurier, Gaétan, Andrée et Lucette; ses petits-enfants : Audrey Bernard, Marie-Dominique Bernard (Patrick Nadeau), Gabriel Lachance (Alison Ann Balshaw) et Jacob Lachance; ainsi que ses arrière-petits-enfants : William, Marc-Olivier, Louis-Alexandre, Samuel et Nicolas. Elle était la sœur de : feu Conrad (feu Carmen Killganon et feu Éliane Hébert), feu Rolande (feu Hervé Baillargeon), feu Germaine (feu Armand Baillargeon et feu Paul-Émile Gagnon), feu Christine (feu Gérard Pouliot), Antoine (Huguette Vachon et feu Monique Nadeau), Lucienne (feu Claude Lessard) et Marc (Linda Fortin). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Chabot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Charlesbourg, particulièrement docteure Vicky Plante et son équipe, pour leurs excellents soins prodigués avec beaucoup d'humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'attention des bénévoles des soins palliatifs du Centre d'hébergement Charlesbourg, auprès de la Fondation pour les Aînés et l'Innovation sociale (FAIS), tél.: 418-691-0766, site Web : www.fondationfais.org ou encore à l'Association des diabétiques du Québec, tél.: 514-259-3422, site web : www.diabete.qc.ca