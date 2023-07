THIBAULT, Lisette Martel



Au CHSLD Côté-Jardins, Québec, le 7 juin 2023 à l'âge de 91 ans, est décédée dame Lisette Thibault, épouse de monsieur Théophile Martel. Née à Québec le 13 mars 1932, elle était la fille de feu dame Gilberte Piuze et de feu monsieur Maurice Thibault. Elle demeurait à Québec., où les membres de la famille vous accueilleront à compter de 9h15. Les cendres seront par la suite déposées au cimetière de Giffard. Madame laisse dans le deuil ses enfants : André (Diane Archambault), France (Robert Massi), Guy (Diane Malenfant), Louise (Pascal Salaün); ses petits-enfants : Marie-Pascale Martel (Paul Bélanger), Christopher Massi (Lisa Burdzy), Charlotte Martel (Olivier Breton), Samuel Villeneuve (Marianne Dumont), Joël Villeneuve; ses arrière-petits-enfants : Ariane Auclair, Madelyn Massi; ses belles-soeurs et beaux-frères : Marie-Rose Martel, Jeanine Martin (feu Joseph Martel), Suzanne Raymond (feu Gaston Thibault), Céline Munroe (feu Jean Thibault), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Lisette était également la mère de feu Pierre et la belle-sœur de feu Denis Martel.