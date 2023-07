CÔTÉ, Ronald



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 juin 2023, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Ronald Côté, fils de feu madame Rachel Poisson et de feu monsieur Georges Côté. Né à Chesterville, il demeurait à Beauport. Il laisse dans le deuil sa compagne France Paré, ses enfants : Danielle (Michel Morin), Martin (Sylvie Shink), Mario (Marie Campagna), Guylaine, Sonia (Michel Breault), Josiane (Yannick Devost) et Lydie, ainsi que la mère de ses enfants Noëlla Gaulin; ses petits-enfants : Alexandre (Audrey Turcotte), Myriam, Sophie (Ariane Hovington), Karine (David Morin), Marie-Michèle, Maxime (Joëlle Tremblay), Caroline (Alexandre Ferland), Dominique, Isabelle (Marc Bilodeau), Julie (Jonathan Aubin), Marie-Michèle (Francis Larouche), Carol-Anne (Cédric Bilodeau), David, Sara, feu Vincent (feu Valérie Larose), Lissa (Frédérick Laurence), Catherine (Marc-Anthony Poirier), Laurie, Justine, Mathis et Émile; ses arrière-petits-enfants: Amélia, Aleks, Eva, Xavier, Antoine, Jaymie, Logan, Louis, Agathe, Elie, Émilie, Éloïse, Éliane, Maya, Théo, Juliette, Noah, Éli, Charlie, Alexis, Victoria, Tristan, Mila, Sophia, Louka, Alix, Carolie, Mélodie, Émilie-Rose, Anna-Belle, Samara, Charles, Emma, Olivia et Laura; ses sœurs et ses frères : Raymonde, Bertrand (Irène Gaulin), Jeanne-Mance, Julien (Louise Côté), Bégin, Michel (Odile Jeffrey) et Solange Lambert, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis(es). La famille recevra les condoléances mercredi le 12 juillet 2023 de 18h à 21h et jeudi le 13 juillet 2023 de 8h30 à 10h àet de là au cimetière St-Paul-de-Chester, 301 Rue de l'Accueil, Saint-Christophe-d 'Athabaska, G6R 0J4, ou Monsieur Côté sera porté à son dernier repos.