Histoires d’horreur à la cinémathèque: 10 films pour frissonner en pleine canicule

Avec la chaleur qui semble déterminée à accabler Montréal tout l’été, les cinéphiles chercheront par tous les moyens à se rafraîchir. Ça tombe bien, la Cinémathèque québécoise propose jusqu’au 31 août une surenchère de frissons et de sueurs froides avec son cycle Histoires d’horreur, entièrement dédié à l’épouvante d’ici et d’ailleurs. Vous vous demandez quoi voir? Le Journal vous propose ses 10 titres incontournables.

L’Exorciste

Courtoisie

Tout fan d’épouvante qui se respecte se doit d’avoir vu, au moins une fois, ce grand classique sur grand écran. Même 50 ans après sa sortie initiale, ce chef-d’œuvre de William Friedkin – d’après le roman de William Peter Blatty – réussit à terroriser avec ses images saisissantes et son récit absolument cauchemardesque dans lequel une jeune fille se trouve possédée par un démon.

Le 15 juillet à 18h15

Sur le seuil

Courtoisie

Le grand – et regretté – Michel Côté a fait une rare incursion dans le monde de l’épouvante avec Sur le seuil, première adaptation cinématographique d’une œuvre de Patrick Senécal. C’est tordu, c’est bien sanglant, bref ça a tout pour plaire aux fans du genre.

Le 23 juillet à 16h

Terreur sur la ligne

Archives

Souvent imité – mais jamais égalé – le classique Terreur sur la ligne représente le pire cauchemar de toute gardienne d’enfant: des appels anonymes qui, on l’apprendra plus tard, proviennent de l’intérieur même de la maison. Pour le jeu exceptionnel de Carol Kane, la tension presque insoutenable de sa scène d’ouverture et, évidemment, le rare plaisir de voir ce film culte sur grand écran.

Le 14 juillet à 20h

Thanatomorphose

Photo capture d'écran YouTube

Titre moins connu du cinéma de genre québécois, Thanatomorphose a tranquillement été élevé au rang de culte depuis sa sortie en salles, il y a 11 ans. Ce premier long-métrage d’Éric Falardeau mêle intrigue kafkaïenne, sexualité et horreur afin de provoquer des sensations fortes aux cinéphiles. Pour un public plus averti, toutefois.

Le 27 juillet à 18h

Ring

Courtoisie

On a tous vu Le cercle, adaptation américaine du classique d’épouvante nippon où une vidéocassette provoque la mort sept jours après son visionnement. Ce mois-ci, la Cinémathèque propose de retourner aux sources avec une projection de l’œuvre originale, maintes fois plus extrême et terrifiante que son homonyme nord-américain.

Le 26 juillet à 20h

Saw

Courtoisie

La franchise américaine a beau avoir perdu ses lettres de noblesse au fil de suites plus ou moins réussies, son premier chapitre demeure un chef-d’œuvre horrifique des temps modernes. Il est donc bon de le revoir, ne serait-ce que pour se redonner espoir en attendant Saw X, le 10e opus attendu à l’automne.

Le 12 juillet à 20h

Les affamés

Courtoisie

Robin Aubert a réalisé le rêve de bien des amateurs d’horreur en 2017 en nous livrant, avec Les affamés, un tout premier film de zombies québécois digne de ce nom. Marc-André Grondin et Monia Chokri tiennent la vedette de ce récit enlevant, où une bande de survivants se réfugient en forêt loin de leurs proches, mystérieusement transformés en morts-vivants.

Samedi à 18h15

Slaxx

Courtoisie Marlene Gelineau Paye

Plus de 15 ans après le délicieusement décalé Graveyard Alive, la cinéaste montréalaise Elza Kephart renouait avec le cinéma de genre en 2020 avec Slaxx. Avec ses pantalons griffés meurtriers, cette comédie noire joue autant avec les codes de l’épouvante pour amuser et divertir qu’elle insuffle un commentaire social pour faire réfléchir. Une combinaison étonnamment gagnante.

Dimanche à 18h

The Texas Chain Saw Massacre

Archives

Grinçante, dérangeante, brutale... l’œuvre-maîtresse de Tobe Hooper a marqué l’histoire du cinéma au fer rouge dès sa sortie dans les salles obscures, en 1974. Et force est de constater que cette première apparition de l’infâme Leatherface demeure la plus efficace, même près de 50 ans après sa genèse.Vous en doutez? Allez la voir sur grand écran. On s’en reparlera après.

Le 14 août à 18h

House of Wax 3D

Archives

Bien avant le mal-aimé remake mettant en vedette Paris Hilton, House of Wax a terrorisé les cinéphiles des années 1950 avec son récit glauque à souhait, où un sculpteur bascule dans la folie après l’incendie de son musée de cire. On s’en voudrait de manquer cette rare occasion de revoir le légendaire Vincent Price sur écran géant, surtout dans un film présenté en trois dimensions.

Le 9 août à 18h

Le cycle Histoires d’horreur de la Cinémathèque québécoise se poursuit jusqu’au 31 août. Pour la programmation complète: www.cinematheque.qc.ca/fr/cycles/histoires-dhorreur