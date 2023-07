Intelligence artificielle: l'ONU face au réveil des robots

Cauchemar ou réalité, l'intelligence artificielle (IA) avance à grands pas mais de nombreuses questions sont encore sans réponse, a averti l'ONU à l'ouverture jeudi d'une conférence de deux jours à laquelle participent des robots humanoïdes.

• À lire aussi: Musk voit la première Tesla 100 % autonome au point «plus tard cette année»

• À lire aussi: L'ONU veut mettre l'intelligence artificielle au service de l'humanité

• À lire aussi: Harvard fait appel à une intelligence artificielle qui remplacera presque un prof

De nombreux participants se sont fait surprendre par le réalisme des robots humanoïdes croisés dans les allées de ce « sommet mondial sur l'IA au service du bien social », organisé par l'Union internationale des télécommunications (UIT), une agence de l'ONU.

Photo AFP

Alors que la recherche en matière d'IA, en particulier générative, est en plein essor, les Nations unies appellent à créer des règles et des garde-fous pour que ces technologies profitent à l'humanité sans la mettre en danger.

« Lorsque l'IA générative a choqué le monde il y a quelques mois à peine, nous n'avions jamais rien vu de tel. Même les plus grands noms de la technologie ont trouvé l'expérience époustouflante », a déclaré lors du sommet la secrétaire générale de l'UIT, Doreen Bogdan-Martin, en référence à l'arrivée du logiciel ChatGPT.

« La possibilité que cette forme d'intelligence puisse devenir plus intelligente que nous s'est tellement rapprochée de nous », a-t-elle décrypté, soulignant que cela avait surpris tout le monde, y compris les créateurs de ces technologies.

Photo AFP

En réaction, des centaines d'universitaires, patrons et personnalités ont demandé un moratoire de six mois sur le développement des systèmes d'IA les plus puissants, en évoquant « des risques majeurs pour l'humanité ».

À Genève, l'ONU a réuni cette semaine plus de 3 000 experts, dirigeants et représentants d'entreprises pour discuter de la nécessité d'élaborer des règles garantissant que l'IA soit utilisée à des fins positives pour l'humanité, comme la lutte contre la faim ou le développement durable.

Photo AFP

Sans cela, l'IA risque de nous faire vivre un véritable cauchemar, selon Mme Bogdan-Martin, décrivant un monde avec des millions d'emplois en danger et en proie à une désinformation rampante, « des troubles sociaux, une instabilité géopolitique et des disparités économiques à une échelle que nous n'avons jamais vue auparavant ».

« Beaucoup de nos questions que nous avons sur l'IA n'ont pas encore de réponse. Faut-il faire une pause sur les expériences les plus puissantes ? Contrôlerons-nous l'IA plus qu'elle ne nous contrôle ? Et l'IA aidera-t-elle l'humanité, ou la détruira-t-elle ? » a-t-elle demandé.

Photo AFP

Les robots humanoïdes réunis à Genève n'ont pas répondu à ses questions mais peut-être le feront-ils vendredi lors d'une conférence de presse inédite, à laquelle neuf d'entre eux doivent participer.

Photo AFP

Qu'ils soient humanoïdes ou pas, ces robots ont envahi le sommet. Chanteur, employé de maison de retraite, artiste... il est parfois difficile de les identifier à quelques mètres de distance.