La fois où Denise Bombardier m’a intimidé, moi, Gilles Proulx

La mort de Denise Bombardier me projette dans le Paris des années 1970 sur les terrasses où je l’ai aperçue pour la première fois, déjà flamboyante et à l’aise comme un poisson dans l’eau dans la capitale française.

J’étais stagiaire à Radio Luxembourg et j’étais intimidé par cette grande fille impérieuse et féline. À son aplomb au milieu d’une table de gens des médias, c’était évident qu’elle irait loin.

Moi, timide, un peu sur la pointe des pieds, j’étais allé la saluer, rien de plus. Je la voyais comme une nouvelle Judith Jasmin! Et en effet, dès 1979, elle recevait les grands de ce monde à son émission Noir sur blanc.

Quant à moi, Denise Bombardier m’a toujours fait penser à la grande journaliste italienne Oriana Fallaci, de regrettée mémoire, et qui était d’une audace remarquable en entrevue.

Aidante

Chaque fois que je passais par une période difficile, elle apparaissait pour aider.

Lorsque j’étais le voyou des ondes à la radio commerciale, Denise avait le culot de m’inviter à ses très respectables émissions aux antennes de Radio-Canada ou de Télé-Québec.

Un de mes souvenirs dont je suis le plus fier, c’est celui d’avoir participé à un grand concours de culture générale organisé par elle et de m’y être classé troisième, derrière le gagnant Yves Michaud (dont François Legault ne veut pas laver le nom) et Sophie Durocher, ma collègue.

Une vraie amie

Lorsque je me suis retrouvé à l’hôpital en 2008, Denise Bombardier a appelé mon amoureuse, Bianca, pour la réconforter.

À moi, elle disait: «Épouse-la, cette fille, Gilles!» Ce que j’ai eu la bonne idée de faire.

N’est-ce pas à cela qu’on reconnaît les vrais amis? Ils sont là pour aider quand ça va mal et pour nous pousser dans la bonne direction.

Y a-t-il une autre Denise Bombardier à l’horizon? Non... à part bien sûr ma collègue Sophie Durocher.