La CAQ doit voir grand pour la Promenade Samuel-de Champlain

Après l’inauguration de la magnifique phase trois de la promenade Samuel-de Champlain, hier, le gouvernement caquiste doit maintenant se mettre à l’ouvrage et s’engager à terminer le projet en réalisant une phase quatre linéaire dans l’est.

La phase trois, la plus ambitieuse et la plus renversante du projet, était dans les cartons dès 2009, alors que les libéraux étaient au pouvoir. J’écrivais, cette année-là, que le gouvernement souhaitait recréer l’ancienne plage du Foulon, qui attirait jusqu’à 55 000 personnes dans les années 60.

Les libéraux avaient finalement présenté les plans et maquettes juste avant l’élection de 2018, qui a porté la CAQ au pouvoir. On la présentait comme le principal attrait de la promenade, ce qui se confirme en un coup d’œil.

La CAQ a inauguré le chantier en 2019. Au fil des ans, des difficultés se sont pointées, en lien avec l’environnement et le CN, ce qui a fait en sorte de doubler l’investissement prévu initialement. Mais le projet s’est concrétisé et il s’agit d’une excellente nouvelle pour Québec, qui peut enfin se réapproprier le site de l’ancienne Plage du Foulon.

Porte ouverte

Une quatrième et dernière phase, dans l’est, viendra compléter le projet amorcé dans le cadre des fêtes du 400e anniversaire de Québec, et qui vient redonner l’accès au fleuve aux citoyens. J’écrivais récemment que le gouvernement Legault s’était traîné les pieds dans le dossier, et qu’il fallait faire preuve d’ambition.

La bonne nouvelle, c’est que le premier ministre a ouvert une porte, hier, pour un sentier linéaire. Mais ce n’est qu’au cours des prochains mois qu’on pourra juger si le gouvernement entend sérieusement mener à bien le projet.

La CAQ, qui n’a pas eu grand-chose de son cru à offrir pour la région depuis 2018, pourrait aussi décider de traîner la patte jusqu’aux prochaines élections. Espérons qu’il ne faudra pas être aussi patient.

Contribution d’Hamad

Le maire de Québec aurait eu avantage à se montrer bon joueur, lorsqu’il a salué hier la contribution de plusieurs élus dans le projet, au fil des ans, notamment celle de l’ex-ministre libéral Sébastien Proulx.

Bruno Marchand a en effet omis de nommer l’ex-ministre Sam Hamad, alors que celui-ci était bien visible parmi les dignitaires. François Legault avait d’ailleurs souligné son apport dans le projet quelques minutes plus tôt.

Car il faut tout de même rendre à César ce qui est à César. Ce projet, M. Hamad l’a porté depuis le début, jusqu’à la mise en branle de la phase trois inaugurée hier. Et c’est vrai, peu importe s’il a songé à se présenter à la mairie contre M. Marchand en 2021.

Le maire a souvent dit qu’il souhaitait faire de la politique autrement. Il soulignait hier que la politique change le monde. C’est d’autant plus vrai lorsque les élus parviennent à s’élever au-dessus de la mêlée.