La Chambre de commerce du Montréal métropolitain appelle au boycottage de Facebook

Dans une rare sortie contre Meta (qui n'est pas membre de la Chambre), son numéro 1, Michel Leblanc, a confirmé qu'il cesserait de dépenser son argent dans ce réseau social à partir de maintenant après avoir eu plusieurs demandes d'interventions de ses entreprises membres ces dernières heures.

«La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) a décidé de mettre fin à toutes ses activités sur les plateformes du groupe Meta tant et aussi longtemps que l’entreprise refusera de se conformer à la loi canadienne », peut-on y lire.

Depuis le début de l'année, plus de 115 000$ avaient déjà été dépensés par la CCMM pour des publicités Facebook. À partir de maintenant, ça sera zéro.

Manque de « décence »

En entrevue au Journal, Michel Leblanc en a rajouté une couche en disant mal comprendre la réaction du géant du web Meta. «Il y a un gouvernement canadien qui a été élu», a-t-il rappelé.

« Google n'est pas d'accord, mais ils ont un respect pour la loi, pour la démocratie canadienne, et veulent discuter », a affirmé le PDG de la CCM, contrairement à la maison-mère de Facebook.

« Meta n'a pas cette décence de respecter ce qui a été décidé au Canada et décide que ce n'est pas important pour elle », a-t-il déploré.

« Pour moi, c'est un manque de respect envers les Canadiens et leurs institutions démocratiques », a-t-il ajouté.

Modèle d'affaires drainant

D'après Michel Leblanc, le modèle d'affaires des géants a drainé tellement d'argent qu'il faut les forcer à réinvestir d'urgence dans les médias d'ici, au risque d'un affaissement.

« On leur impose une solution. C'est le droit de la démocratie canadienne de la choisir », a résumé Michel Leblanc.

Plus tôt en journée, Hydro-Québec et Loto-Québec avaient annoncé suspendre elles aussi leurs publicités sur Facebook et Instagram pour protester contre la menace du géant du web de bloquer le contenu journalistique, après Québecor, Cogeco, La Presse, le gouvernement canadien et celui du Québec.

«Tout geste de Meta visant à se soustraire à la loi canadienne, à bloquer les nouvelles journalistiques ou à défavoriser de quelque façon que ce soit, par algorithme ou autre, l’accès au contenu des médias canadiens sur ses plateformes ne peut être toléré», avait dénoncé plus tôt cette semaine Pierre Karl Péladeau, PDG de Québecor, propriétaire du Journal de Montréal et du Journal de Québec.

-Avec la collaboration de Martin Jolicoeur

La lettre

Boycott de Meta: protégeons nos médias

Depuis plusieurs semaines, Meta menace les médias canadiens dans le cadre des négociations autour du projet de loi C-18. En annonçant le blocage des nouvelles sur ses plateformes, la multinationale lance un bras de fer auquel nous devons répondre collectivement pour soutenir nos médias et protéger notre démocratie.

Le Canada a la chance de posséder un écosystème médiatique diversifié et de grande qualité. Le milieu des affaires est solidaire avec ce secteur essentiel pour l’économie et la démocratie.

Cependant, depuis une dizaine d’années, le succès des GAFAM a contribué à fragiliser les modèles d’affaires des médias traditionnels.

Ces bouleversements économiques ont des conséquences politiques directes. Ils mettent en péril le partage de l’information et la capacité des citoyens à exercer leur jugement de façon indépendante.

De plus en plus de citoyens accèdent à l’information par les médias sociaux. Cette facilité d’accès est une bonne chose. Toutefois, l’absence de sources journalistiques sûres et reconnues sur ces plateformes représente un danger majeur pour la vérification de l’authenticité de l’information et donc pour la vitalité de notre démocratie.

Dans ce contexte, le milieu des affaires s’est mobilisé pour lancer un signal clair: les GAFAM doivent respecter nos choix collectifs et nos processus démocratiques. Ils doivent se conformer à l’esprit du projet de loi C-18.

Malgré son opposition, Google a de son côté reconnu l’importance de continuer à participer au processus démocratique en prenant part aux négociations avec le gouvernement du Canada.

A contrario, Meta a décidé d’engager un bras de fer en se retirant complètement des discussions et en supprimant de ses plateformes les contenus des médias canadiens.

Pour nous, cette stratégie est un affront à la décision d’un gouvernement élu démocratiquement, qui œuvre dans l’intérêt de l’économie canadienne.

Par conséquent, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain a décidé de mettre fin à toutes ses activités sur les plateformes du groupe Meta tant et aussi longtemps que l’entreprise refusera de se conformer à la loi canadienne.

Nous lançons aujourd’hui un message sans équivoque à toutes les entreprises et les invitons à se joindre au boycott de Meta. Personne n’est au-dessus de nos lois.

Michel Leblanc

Président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain