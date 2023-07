Les pompiers ont-ils le matériel le plus adapté pour combattre les feux de forêt?

Un fabricant québécois de matériels pour aider les pompiers à combattre les feux de forêt croit qu’ils pourraient bénéficier d’un matériel plus facile d’utilisation qu’un modèle créé en 1964.

Pour maîtriser les incendies, comme ceux qui font rage depuis plusieurs semaines un peu partout au pays, les Canadairs ne sont pas les seuls engins utilisés. Au sol, de nombreux soldats du feu doivent parfois se déplacer avec des pompes permettant de prélever de l’eau d’une source d’eau comme un lac pour asperger les flammes.

«Imaginez les pompiers qui doivent transporter la pompe sur leur dos pendant un kilomètre ou des longues distances pour rejoindre le lac», a illustré Frédéric Lefrançois, vice-président de WATERAX.

Depuis près de 60 ans, les agences canadiennes, dont la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), utilisent une pompe imaginée en 1964 par l’entreprise québécoise.

«Elle est réputée pour sa performance et sa durabilité. C’est une technologie qui est toujours efficace», a reconnu M. Lefrançois. «On a aujourd’hui une évolution de cette pompe qu’on a commercialisée en 2022.»

Ce nouveau modèle est 30 % plus léger que les 9000 pompes utilisées actuellement à travers le Canada, selon l'entreprise. Passant de 60 à 40 livres, il est aussi plus simple à manipuler.

Pour le vice-président, deux enjeux viennent mettre un frein à une possible transition. «Les agences ont une grosse flotte de pompes qui est un peu vétuste. En plus, chaque agence a des cycles budgétaires et est limitée dans l’adoption de la nouvelle technologie», a-t-il souligné.

Un temps d’essai

De son côté, la SOPFEU va rester fidèle encore au modèle de 1964. Elle possède 800 unités.

«Je ne dis pas qu’on n’est pas intéressés [à adopter le nouveau modèle], mais on ne va pas mettre au rebut des pompes qui fonctionnent très bien et qui sont très faciles à entretenir parce qu’elles sont mécaniques», a soutenu Stéphane Caron, coordonnateur à la prévention et aux communications de la SOPFEU.

L’organisation a déjà commandé cinq pompes du modèle 2022 qui sont actuellement à l’essai. «Avant de rentrer de nouveaux modèles, il faut aussi voir si c’est un changement qui apporte de la plus-value», a rappelé M. Caron.