L’opposition municipale déplore «la naïveté» du RTC

L’opposition officielle à l’hôtel de Ville de Québec juge que la direction du Réseau de transport de la Capitale (RTC) a fait preuve de « naïveté » et d’un « manque d’expérience » dans la gestion des négociations puis de la grève de cinq jours des chauffeurs de bus.

« L’employeur ne s’est pas aidé en tardant autant pour faire avancer les négociations. On ne s’est pas donné tous les leviers possibles pour avoir un rapport de forces. Si le seul atout qu’on avait dans notre manche c’était de compter sur le fait que le transport commun allait être reconnu comme un service essentiel, on n’avait pas une vision à 360 degrés », a déploré Alicia Despins, cheffe intérimaire de Québec d’abord.

Cette dernière se pose plusieurs interrogations quant à la gestion des négociations, du conflit de travail et du débat juridique devant le Tribunal administratif du travail (TAT).

Le 9 juin, le TAT a décidé que le RTC n’était pas soumis à la loi sur les services essentiels, puisqu’il « n’y a pas de preuve, dans la situation actuelle qu’une grève peut avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique ».

Aux yeux de Mme Despins, « de toute évidence, l’employeur a argumenté faiblement [devant le TAT]. C’était sa responsabilité de le démontrer clairement ».

Au moment d’écrire ces lignes, jeudi en milieu d’après-midi, nous étions toujours en attente d’une réaction de la direction du RTC.

Pris par surprise?

Le 30 mai, moins d’une semaine avant le dépôt de l’avis de grève, le directeur général du RTC, Nicolas Girard, semblait plutôt confiant lorsque le Journal l’a interrogé sur les risques d’éclatement d’un conflit de travail.

« Il y a eu près d’une quarantaine de séances de négociations. Y en a d’autres qui sont prévues jusqu’en juillet. Les négociations et les discussions suivent leur cours (...) Pour l’instant, les discussions vont bon train à la table de négociations », nous répondait-il en entrevue éditoriale.

À ce moment-là, les chauffeurs étaient pourtant « en moyens de visibilité » (des chandails rouges portés par-dessus leur uniforme) depuis de longs mois, puisque leur convention collective était échue depuis le 30 juin 2022.

Le 5 juin, le syndicat (CSN) déposait un avis de grève pour la période comprise entre le 1er et le 16 juillet et une grève de cinq jours a bel et bien été observée du 1er au 5 juillet.

De longues négociations

Les négociations au RTC ont duré plusieurs mois parce que plusieurs textes normatifs, qui n’avaient pas été mis à jour dans la convention collective depuis de longues années, ont dû être dépoussiérés.

Sur l’enjeu crucial des salaires, un fossé séparait les deux parties, Mais l’imminence du Festival d’été de Québec (FEQ) a incité tout le monde à mettre de l’eau dans son vin. La négociation s’est terminée mercredi à l’aube sur un accord à 18% sur cinq ans.

Les deux oppositions à l’hôtel de Ville de Québec ont estimé que ces augmentations constituaient un « compromis » acceptable qui respecte la capacité de payer des contribuables de Québec.

– Avec la collaboration de Stéphanie Martin

Extraits du jugement du 9 juin du Tribunal administratif du travail

- « Le RTC plaide qu’une interruption du service de transport en commun mettrait en danger la santé ou la sécurité publique du fait qu’elle pourrait priver des usagers vulnérables et désavantagés au plan socioéconomique d’accéder aux établissements de santé (...) Or, de telles allégations si générales et non particularisées à la situation de Québec ne satisfont pas au seuil requis pour qu’on amoindrisse le droit constitutionnel de grève ».

- « Le RTC s’appuie sur un transfert modal des usagers vers l’automobile qui paraît élevé et fait abstraction des solutions de rechange, mais aussi des différentes mesures d’atténuation ».