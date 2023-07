Madonna ne va pas beaucoup mieux, les nouvelles dates de sa tournée toujours pas annoncées

Hospitalisée aux soins intensifs après une grave infection bactérienne la semaine passée, Madonna ne se rétablit pas aussi rapidement que prévu, ont affirmé des sources proches de la chanteuse au média à potins TMZ.

La Madone, âgée de 64 ans, est toujours «faible et très fatiguée» et passerait beaucoup de temps alitée.

La première représentation de la tournée «Celebration» était prévue le 15 juillet à Vancouver, mais celle-ci a été reportée. Aucune nouvelle information portant sur un nouvel horaire de tournée n’a été annoncée pour le moment.

Le directeur de la tournée, Guy Oseary, a annoncé que Madonna devrait se rétablir totalement. Le New York Post a été à même de constater que les prochains billets disponibles l’étaient à partir du mardi, 18 juillet à Seattle.

Il semble que Madonna n’a pas parlé de sa tournée à ses proches depuis qu’elle est tombée malade.

Au cours du week-end, sa grande amie Rosie O’Donnell a rassuré les fans de la chanteuse en disant qu’elle allait «bien», après avoir été assaillie de questions sur Instagram.

Rosei O'Donnell | AFP

«Elle récupère à la maison, elle est vraiment forte en général», a répondu Rosie O’Donnell à un abonné.

Des sources rapportent qu’elle est toujours très malade et toujours alitée depuis sa sortie de l’hôpital.

Elle aurait fait de la fièvre pendant un mois avant d’être trouvée inconsciente à son domicile de New York. Elle aurait été intubée aux soins intensifs la semaine dernière.

Sa fille aînée, Lourdes Leon, 26 ans, aurait été auprès d’elle tout au long.

Lourdes et Madonna en 2010 | Mandatory Credit: PNP/WENN.com

Il semble qu’elle aurait insisté pour répéter plus de 12 heures par jour pour son spectacle et qu’elle «s'épuiserait» pour rivaliser avec des artistes plus jeunes.

Elle travaillait également aux côtés de danseurs qui avaient «une fraction de son âge».

Madonna n'a pas personnellement abordé son état de santé, et on ne sait toujours pas quel type d'infection bactérienne elle a subi.

Madonna Louise Ciccone, née en août 1958 dans le Michigan, de parents d'origines italienne et canadienne francophones, a commencé sa carrière de danseuse, autrice, compositrice et chanteuse à la fin des années 1970 à New York, avec 35 dollars en poche.

Elle a remporté sept Grammy Awards avec notamment 14 albums studio ainsi que des disques en public, bandes originales de films, compilations...

Sa carrière également de productrice, actrice et réalisatrice de films en font depuis 40 ans l'une des artistes et femmes d'affaires les plus influentes et riches de la planète.