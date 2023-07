Immobilier en juin: moins de ventes et des délais plus longs dans la région de Québec

La région de Québec a enregistré 744 ventes résidentielles sur son territoire au cours du mois de juin 2023, ce qui représente une baisse de 2%, par rapport à la même période l’an dernier.

Selon l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), les ventes ont chuté de 16% depuis le début de l’année, avec 4 598 transactions contre 5 497 pour les six premiers mois de 2022.

En juin 2023, on comptait 2 832 inscriptions en vigueur, soit une hausse de 19%. Les nouvelles inscriptions ont pour leur part diminué de 15%, toujours en juin.

Les différents segments de marché ont réagi différemment, selon la base de données Centris. Les ventes de maison unifamiliale ont connu une hausse de 3% en juin, celles des copropriétés ont enregistré une hausse de 1%, tandis que les ventes de plex ont baissé de 34%. Il s’agit de la seule catégorie à enregistrer une baisse.

Des prix stables

« Le marché de Québec continue de se comporter de façon prévisible face à la dernière hausse des taux d’intérêt. C’est-à-dire avec une relative insensibilité contrairement aux marchés de la province qui ont été les plus exposés à une forte inflation du prix des propriétés au cours des dernières années », constate Charles Brant, directeur du Service de l’analyse de marché de l’APCIQ.

Selon le spécialiste, le nombre de ventes dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec se compare toujours aux meilleures années pour un mois de juin. Le maintien des conditions de marché est toujours à l’avantage des vendeurs.

Les prix dans la RMR de Québec ont tendance à se stabiliser, se situant toujours à des niveaux compétitifs, dit-il.

Le prix médian des unifamiliales demeure stable à 350 000 $ pour une variation de 1 %. Celui des copropriétés se situe à 245 000 $, soit une augmentation de 2 %, tandis que le prix médian des plex s’est établi à 405 000 $ en juin 2023, soit une hausse de 7 % par rapport à la même période l’an passé.

Délais plus longs

Le délai de vente moyen dans les trois catégories de propriétés est supérieur à celui observé

il y a un an dans le marché de la RMR de Québec. Le délai pour les unifamiliales est de 59 jours, soit 28 jours de plus par rapport à la même période l’an dernier. Le délai de vente pour les plex est de 71 jours, soit 26 de plus, alors que le délai pour les copropriétés est similaire à juin de l’an dernier avec 63 jours. Ces délais sont supérieurs à la moyenne historique.