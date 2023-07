Symphonie des Fleurs: le nouveau projet illumi de Cavalia

Préparez-vous à vous balader dans un immense champ recouvert de fleurs lumineuses dès le 28 juillet à Terrebonne avec le nouvel événement poétique imaginé par les créateurs d’illumi par Cavalia: Symphonie des Fleurs.

«Ma fonction dans la vie est d’amener un peu de beauté et un peu de bonheur», explique Normand Latourelle, le fondateur d’illumi par Cavalia.

courtoisie Cavalia Inc.

À Terrebonne pour le 375e anniversaire

Riche de cinq années d’expérience avec illumi: La féérie de lumières à Laval, le concepteur a été approché par la ville de Terrebonne qui célèbre cette année son 375e anniversaire. Pour l'occasion, il a imaginé un parcours totalement nouveau, versant cette fois plutôt dans la contemplation, la douceur et la poésie.

«C’est un événement multidimensionnel sur plusieurs niveaux, explique Normand Latourelle. Le champ de fleurs est composé de 100 000 fleurs lumineuses. Il y a une chorégraphie lumineuse et 600 000 diodes au sol (des lumières bleues ou vertes qui sont aussi programmables). Le tout sur un terrain faisant environ trois quarts de la superficie du parc Lafontaine.»

Deux cents fleurs géantes – également lumineuses et colorées – constitueront le «paradis des géants» et le «tunnel de l’amour» (un tunnel florissant à l’aide de 100 000 lumières DEL) sera l’endroit parfait pour se prendre en photo en amoureux.

courtoisie Cavalia Inc.

Enfin, l’espace gradins comprenant 2000 sièges permettra aux visiteurs d’admirer l’ensemble de cette œuvre multimédia, des écouteurs aux oreilles. Pendant cette présentation de 18 minutes, la musique s’adaptera au spectacle chorégraphié. C’est la voix du poète Raôul Duguay (et du chanteur Jim Corcoran dans la version anglaise) qui racontera l’histoire de la création. Des projections seront également visibles sur un écran de 15 mètres de haut par 45 mètres de large dressé sur un plan d’eau.

Une pièce composée par Paul McCartney et interprétée par l’orchestre symphonique de Londres bercera même les oreilles des visiteurs qui peuvent prévoir entre 30 et 60 minutes pour compléter le parcours pédestre.

«On est là pour surprendre, poursuit le fondateur. Nos créations sont au service du plaisir et de l’émotion. Notre objectif est que les gens soient touchés et se sentent bien. On a tous besoin de beau et de positif. Et la musique est grandiose.»

courtoisie Cavalia Inc.

Du nouveau à illumi Laval

Du côté d’illumi Laval cet été, notons une belle nouveauté pour les petits. Le Bong Bong sera un immense parc gonflable proposant trois structures de parcours pour les enfants de 2 à 5 ans, de 6 à 10 ans et de 11 ans et plus. Ce dernier fera plus de 700 mètres de long. Le parc sera ouvert de jour comme de soir.

