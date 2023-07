Milos Raonic a-t-il joué à Wimbledon pour la dernière fois?

Le Canadien Milos Raonic a peut-être fait ses adieux au gazon de l’All England Club, jeudi, en s’inclinant au deuxième tour du tournoi de tennis de Wimbledon.

Confronté à la 16e tête de série de l’événement, l’Américain Tommy Paul, l’ancien numéro 3 mondial a livré une belle bataille avant de perdre 6-4, 7-6 (4), 6-7 (4) et 6-4. Pour le puissant serveur, la suite à moyen terme s’annonce nébuleuse. De retour au jeu après une absence de pratiquement deux ans, il a déjà confirmé son intention de participer à l’Omnium Banque Nationale de Toronto et aux Internationaux des États-Unis cette année. Ensuite, il décidera s’il continue ou non, selon son état physique.

Ayant défait l’Autrichien Dennis Novak en quatre sets à sa sortie initiale, Raonic a réussi à sauver des balles de match au troisième set pour prolonger le débat, mais il a concédé son service tôt dans le quatrième et n’a pu combler le bris de retard. Durant l’affrontement d’environ trois heures, il a claqué 21 as, mais semblait moins à l’aise avec les balles en main à mesure que le match avançait. D’ailleurs, ses huit doubles fautes ont fait mal.

De son côté, Paul a offert peu d’occasions à l’Ontarien de lui causer des ennuis quand il était au service. Il a gagné 84 % des points joués sur ses premières balles et a donné trois chances de briser; Raonic a capitalisé une fois.