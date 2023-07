Tour de France: une journée à oublier pour les Canadiens

La journée avait commencé sur de beaux souvenirs pour Israel-Premier Tech mais elle s’est terminée un peu en queue de poisson sans grand résultat.

• À lire aussi: 110e Tour de France: un autre duel mémorable

• À lire aussi: 110e Tour de France: des frissons devant le paysage

Sur l’autoroute 64, vers Tarbes, le panneau routier indiquait Foix 155. Le 19 juillet 2022, entre Carcassonne et Foix.

Hugo Houle, premier Québécois à remporter une étape.

« On n’est pas loin », a répondu Houle par messagerie, sur cet endroit qui a changé sa vie et sa carrière sportive.

Quelques heures plus tard, sa formation n’avait pas réalisé de coup d’éclat pour écrire un autre chapitre. Outre la présence momentanée du Letton Krists Neilands dans l’échappée, les commentaires ont été bref à l’autobus après la descente à vélo de cinq kilomètres. Les cyclistes voulaient aller à la douche et changer de vêtements en raison de l’altitude et de la température variable.

Photo Jean-Francois Racine

Insatisfait

Incapable de suivre les meilleurs, Michael Woods a rallié l’arrivée dans un groupe d’une trentaine de cyclistes à 23 minutes du gagnant. Le coureur d’Ottawa était heureux de retrouver ses parents, Deanna et Barry Woods, à Cauterets malgré une journée difficile.

« Je suis content de les voir mais pas de ma performance » a-t-il simplement mentionné avant de disparaître.

« On espère que les prochains jours seront mieux. Il est venu pour une victoire d’étape », a ajouté le couple qui s’occupe beaucoup des deux enfants de Mike et son épouse Elly pendant le Tour.

Hugo Houle était dans le même groupe que Woods mais dans son cas, le constat n’est pas le même. « Je suis monté à mon allure. Ils sont un niveau au-dessus. Ça fait longtemps que j’ai compris que ce sont les deux gros attaquants du Tour », a lancé le Québécois en parlant de Pogacar et Vingegaard, qui anime le spectacle jour après jour.

Profil différent

Dans un col mythique comme le Tourmalet, Houle a bien aimé le contact avec la foule même si ce n’est pas une première. « Ça fait apprécier la chance d’être là. »

« C’est sûr que c’est spécial de voir autant de gens », a brièvement commenté Guillaume Boivin, à l’abri dans un autre groupe derrière Houle.

La 7e étape longue de 169,9 kilomètres sera disputée sur un parcours sans relief entre de Mont-de-Marsan et Bordeaux.

Le profil invite les équipes des sprinteurs à contrôler la course. L’arrivée se jouera après deux kilomètres de ligne droite sur les quais. Pour les grimpeurs, il faudra attendre à dimanche.

En bref