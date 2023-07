Un premier match avec les Alouettes pour Tyler Snead?

Malgré un entraînement ayant duré plus de deux heures sous un soleil de plomb, l’Américain Tyler Snead est demeuré quelques instants de plus sur le terrain situé aux abords du Stade olympique, jeudi, pour capter des ballons.

«Je tente d’en faire le plus possible», a-t-il convenu.

Snead avait pourtant été parmi les plus actifs durant l’entraînement des Alouettes, prenant bon nombre de répétitions avec les receveurs de passes réguliers, en plus d’œuvrer sur les unités spéciales.

Selon ce qu’on a pu voir à l’entraînement, l’Américain de 23 ans pourrait très bien être en uniforme et disputer son premier match en carrière dans la Ligue canadienne de football dimanche, à Vancouver, contre les Lions de la Colombie-Britannique.

«Je suis super excité à l’idée de jouer un premier match, a reconnu Snead, sans être en mesure de confirmer que ce sera bel et bien le cas ce week-end. On m’a dit de me tenir prêt et j’ai pris plusieurs répétitions avec les réguliers. De ce que j’en sais, je dois être prêt et si je suis de la formation, je voudrai saisir l’opportunité.»

Travailleur acharné

Du haut de ses 5 pi et 7 po, Snead doit profiter de ses chances au maximum s’il espère faire carrière dans le football professionnel. C’est ce qui le pousse à multiplier les efforts à l’entraînement. Et même après...

«Je dois saisir toutes les opportunités et je mets tout le travail que je peux, a-t-il indiqué. L’objectif est d’aider l’équipe à gagner et parfois, ça passe aussi par la façon dont tu te comportes et ce que tu amènes à l’entraînement.»

Il s’agissait d’une deuxième journée consécutive, où les Alouettes ont travaillé pendant plus de deux heures malgré une chaleur accablante.

«C’était un défi de s’entraîner sous le soleil mercredi, mais aujourd’hui [jeudi], on savait davantage à quoi s’attendre, a mentionné Snead. J’avais mis mes manches longues pour éviter de brûler. Naturellement, c’est épuisant, mais ça fait partie du sport et je suis fier qu’on ait tenu de bons entraînements.»

Étonnante chaleur

S’il ne s’attendait pas à de telles journées chaudes à Montréal, l’Américain en a vu d’autres par le passé. Il se souvient notamment de quelques matchs disputés dans des conditions extrêmes à titre de club visiteur en Floride, à l’époque où il portait les couleurs des Pirates de l’Université East Carolina.

«Tu ne peux pas te laisser affecter par ça, tu dois exécuter les jeux et faire ton travail», a-t-il conclu.