Voici la finale du gala d’Eye of the Tiger Management à Gatineau

Le boxeur canadien Steve Claggett connaît l’identité de son rival en finale du gala prévu le 8 septembre au Casino Lac-Leamy de Gatineau : il s’agit du Mexicain Carlos Sanchez Valadez, qui tentera de lui subtiliser la ceinture NABF des 140 lb.

Vainqueur d’Alberto Machado à sa dernière sortie, le 1er juin, Claggett (35-7-2, 25 K.-O.) espère se hisser dans le top 10 mondial des super-légers pour obtenir à court terme des combats d'envergure. Son prochain rendez-vous sera important, d’autant plus que la chaîne américaine ESPN+ diffusera le tout.

«J'aime le défi et selon moi, ce gars est toujours invaincu parce que sa seule défaite était due à une formalité. Je veux être le meilleur et je veux le prouver en affrontant les meilleurs. Je suis très motivé à l'idée d'être le combat principal et je veux offrir une autre performance spectaculaire à mes partisans. Ce gars est un très bon boxeur, mais il n'a pas encore affronté le Dragon», a-t-il mentionné dans un communiqué de son promoteur Eye of the Tiger Management (EOTTM).

Toutefois, rien n’est gagné aux dires de son nouvel entraîneur Mike Moffa. «Valadez a le même style que Claggett. Il fronde son adversaire en avançant constamment et il lance ses coups avec un style très similaire à celui de Steve. ESPN+ voulait une grosse finale et ils vont l’avoir! Je veux que Steve soit intelligent et qu'il nous montre toute son agilité.»

Athlètes locaux

Outre le duel impliquant Claggett et Valadez (24-1-0, 19 K.-O.), les spectateurs pourront voir à l’œuvre Alexandre Gaumont (8-0-0, 6 K.-O.) et Vanessa Lepage-Joanisse (5-1-0, 2 K.-O.). Le premier se frottera à Ulices Tovar Rivera (8-0, 5 K.-O.) en demi-finale. Pour sa part, l’Outaouaise Lepage-Joanisse se retrouvera dans le ring face à Timea Nagy (2-1-0, 2 K.-O.).

Harley-David O’Reilly (1-0-0, 1 K.-O.) qui avait soulevé la foule avec un K.-O. spectaculaire aux dépens d'Hubert Poulin fera également partie de la programmation, tout comme Christopher Guerrero (7-0-0, 3 K.-O.), Avery Martin-Duval (10-0-1, 6 K.-O.), Thomas Chabot (9-0-0, 7 K.-O.), Luis Santana (9-0-0, 3 K.-O.) ainsi que le nouveau protégé de l’entraîneur Marc Ramsay, Jhon Orobio (3-0-0, 3 K.-O.).