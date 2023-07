Weezer au Festival d’été: éternels adolescents sur les Plaines

Pour une rare fois dans son histoire, le Festival d’été a misé sur le rock pour sa soirée d’ouverture en confiant les plaines d’Abraham au décoiffant combo formé de Billy Talent et des rockeurs alternatifs à l’esprit juvénile de Weezer. Ce fut un choix judicieux.

Dans une ville folle de guitare comme Québec, il est néanmoins étonnant de constater que le rock donnait le coup d’envoi du FEQ pour la première fois depuis le concert de Van Halen lors de la journée anniversaire du 400e... en 2008.

Les deux têtes d’affiche du jour ont pris deux parcours différents pour séduire les festivaliers. À l’énergie contagieuse de Billy Talent, la bande de Rivers Cuomo a opposé son sens de la dérision de même que le son typiquement lourd et les mélodies plus lentes des années 1990.

Le jeu des comparaisons a désavantagé Weezer, qui en était à sa première présence au FEQ depuis 2013.

Malgré une exécution sans faille de ses quatre musiciens de grand talent, leur prestation, lancée avec aplomb grâce au doublé My Name Is Jonas et Beverly Hills, a parfois laissé une partie du public de glace, surtout quand le groupe allait piger dans des zones plus obscures de son répertoire.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

La surprise Metallica

Rivers Cuomo, qui arbore toujours son look de premier de classe même s’il a 53 ans, le guitariste Brian Bell, le bassiste Scott Shriner et le batteur Patrick Wilson, qui portait fièrement un gaminet des Nordiques, avaient quand même des as dans leur manche.

Friand de reprises, Weezer avait préparé une surprise pour les gens de Québec : une relecture assez bien rendue d’Enter Sandman. Avec du Metallica sur les Plaines, c’est impossible de manquer son coup.

En plus des succès Island in the Sun, Hash Pipe et Pork and Beans, le quatuor a joué pas moins de six titres de son fameux album bleu de 1994, socle de sa discographie.

Ce sont d’ailleurs Say It Ain’t So, chantée en chœur par le public et le groupe, et l’irrésistible Buddy Holly, qui ont encore la faveur des admirateurs de Weezer, c’est indéniable.

Tableau de bord

La mise en scène était kitsch, à l’image du sens de l’humour d'un groupe qui semble ne toujours pas se prendre au sérieux.

Sur l’écran géant en fond de scène, des séquences d’animation en bande dessinée appuyaient leur rock alternatif, tandis qu'une plateforme en forme de grand tableau de bord d’une voiture d’époque, volant inclus, avait été déposée au milieu de la scène, façon peut-être de nous signifier qu’ils sont de vieux routiers.

Rivers Cuomo s’est d’ailleurs amusé à tourner les gros boutons du volume de la radio de char qui s’y trouvait pour inciter la foule à crier plus fort.

Photo Stevens LeBlanc/Le Journal de Québec

Puis, au milieu de leur prestation, Cuomo, Bell et Shriner se sont mis en formule acoustique pour chanter Susanne, une vieille et amusante composition écrite en l’honneur de la secrétaire de leur maison de disques à leurs débuts, qui « était très gentille avec nous », a expliqué le chanteur.

Bref, ce sont d’éternels adolescents, et au-delà des mélodies rock bien tournées, c’est encore ce qui a fait leur charme, jeudi, lors de ce coup d’envoi réussi du Festival d’été de Québec.