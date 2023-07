«Wham!»: un documentaire lisse, propre et aseptisé

George Michael avait 11 ans et Andrew Ridgeley 12 lorsqu’ils se sont rencontrés à l’école. Et ils ont été meilleurs amis avant de devenir des vedettes de la chanson des années 1980. Netflix leur consacre un documentaire délicieusement nostalgique et très informatif.

Des vidéos d’archives, la voix de George Michael, celle d’Andrew Ridgeley, d’anciens profs qui témoignent, etc. Wham! est, au-delà du documentaire sur le duo culte des années 1980, un hommage à ces jeunes britanniques de 18 ans qui se sont engouffrés avec brio dans la vague de la musique pop avec Young Guns (Go for It) et, après, Careless Whisper ou Wake Me Up Before You Go Go.

Tout grand succès est un mélange de travail, de foi, de talent et de chance (dans le désordre) et Wham! montre de nombreux détails de ces éléments ainsi que le retour du bâton – les critiques étaient sanglants lors de la sortie de Fantastic, leur premier album.

Avec Wham!, le réalisateur Chris Smith fait dans le complaisant – la série documentaire Arnold, également sur Netflix, est dans la même veine –, Andrew Ridgeley ayant été interviewé pour l’occasion. Tout est lisse, propre, inspirant à souhait, aseptisé – y compris le passage sur les malversations financières qui les ont privées de pas mal d’argent ou l’homosexualité cachée à l’époque de George Michael – et abondamment fluo!

En quatre ans d’existence, Wham! s’est imposé comme un groupe au succès aussi rapide que typique des années 1980 avant que George Michael devienne une vedette en solo. Et comme pour Arnold, on apprend peu de choses, l’analyse est laissée de côté, mais ce documentaire se regarde comme on écoute une compilation de succès ayant peuplé l’adolescence et le début de l’âge adulte de la génération X.

Wham! est disponible sur la plate-forme Netfilx.

Note: 3 sur 5