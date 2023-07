Wimbledon: voici ce que Milos Raonic a mangé durant des semaines afin de pouvoir revenir au jeu

LONDRES | Blessé sérieusement au pied et au tendon d'Achille, Milos Raonic n'a pu faire de «cardio» durant des mois pendant sa rééducation, étant limité à du travail musculaire. Si bien qu'il a pris une quarantaine de livres, dont il a dû rapidement se départir pour effectuer son retour au jeu le mois dernier.

«Je n'ai pas pu courir pendant un an, alors tout ce que je faisais, c'était du gym, des poids, a-t-il raconté jeudi, peu après avoir été éliminé au deuxième tour à Wimbledon. En premier lieu, j'ai pris trop de masse musculaire, et je suis devenu un peu trop lourd, parce que je ne pouvais pas faire la partie “cardio”.»

«J'étais beaucoup plus sédentaire que je ne l'avais jamais été dans ma vie, a-t-il continué. Alors j'ai commencé à faire des ajustements et j'ai perdu du poids beaucoup plus rapidement que je ne le pensais. J'ai perdu les 40 premières livres en quatre ou cinq semaines.»

Un steak et de l'eau

Et qu'a fait le géant canadien de 6 pi 5 po pour perdre tout ce poids rapidement, afin de pouvoir revenir à la compétition dans ce qui semble être sa tournée d'adieu?

«Je mangeais un steak par jour! Et je buvais de l'eau. De toute façon, je ne bois pas de café ni de sodas. Alors je mangeais un steak que je cuisinais moi-même pendant quatre ou cinq semaines, en décembre et en janvier. Et c'était un petit steak, pas un tomahawk.»

Pas très «santé», reconnaît-il

Raonic – listé à 216 lb sur le site de l'ATP, quoique ces mesures ne sont pas toujours fiables – le reconnaît: «Ce n'était pas la façon la plus santé de perdre du poids.»

Les «deux premières semaines [de ce régime] n'ont pas été particulièrement faciles, a-t-il également mentionné. Mais après, on s'habitue.»

Mais même s'il est revenu à des habitudes alimentaires beaucoup plus normales (pour un athlète), le Canadien ne célébrera pas son retour au All England Club avec un steak. «J'en ai trop mangé!» a-t-il dit.