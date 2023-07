110e Tour de France: des soldats armés dans les rues de Bordeaux

BORDEAUX – La sécurité a été renforcée à Bordeaux quelques heures avant l’arrivée de la 7e étape du Tour de France, vendredi.

• À lire aussi: Des frissons devant le paysage

• À lire aussi: Une journée à oublier pour les Canadiens

• À lire aussi: Un autre duel mémorable

Dans les rues bondées, les soldats français lourdement armés sont bien visibles parmi une foule très impressionnante près du Quai Louis XVIII. Désormais, chaque rassemblement de masse amène une vigilance accrue. Les esprits pourraient bien s'enflammer avec une chaleur écrasante de plus de 33°C et une humidité élevée.

Jean-François Racine / Journal de Québec

Les 7 et 8 juillet, le Tour de France 2023 arrive en Gironde avec deux étapes à Bordeaux et Libourne. La préfecture souhaite garantir l’ordre en espérant que l’évènement soit le plus réussi possible.

Afin d'assurer la sécurité des coureurs et des spectateurs, 1100 policiers et gendarmes sont mobilisés.

Vigilance accrue

À Bordeaux, environ 350 autres policiers de sécurité publique présents. Une vigilance accrue des drones est également attendue.

Pour l’ensemble du Tour 2023, ils sont 13 000 gendarmes à être déployés sur les routes du Tour de France masculin et féminin, en plus des 5000 réservistes

Jean-François Racine / Journal de Québec

Depuis les attentats du 13 novembre 2015 en France, le niveau d’alerte reste élevé. Heureusement, les violences qui se répètent dans l'Hexagone après la mort de Nahel, 17 ans tué par un policier, semblent se résorber graduellement mais le contexte demeure compliqué. Le Tour redoute aussi la colère des écologistes. En 2022, six militants s’étaient allongés sur la chaussée.

Le 22 mai dernier, le stade Matmut Atlantique à Bordeaux a été le théâtre d’une attaque terroriste fictive. Un exercice pour tester les procédures d’intervention en cas d’incident, alors que plusieurs événements majeurs, comme la Coupe du monde de rugby 2023, sont à venir.

Certaines épreuves de football des Jeux de Paris 2024 auront également lieu à Bordeaux, qui compte 28 communes et 850 000 habitants.