PINCEMIN, Fred



A l'aube de ses 75 ans, le 28 juin 2023, est subitement décédé à son domicile Monsieur Fred Pincemin. Né à Clamart, France, arrivé au Canada le 11 novembre 1972, devenu canadien en 1979, il était le fils de feu Robert Pincemin et de feu Renée Malézieux, tous deux décédés en France.Il était marié depuis 49 ans avec Liane Bourdages; le père aimant et attentionné de Lydie Pincemin (Karl Frenette) et d'Ysabel Pincemin; le " Papou " adoré de ses petits-enfants Léa Pincemin (Andréanne Boily), Alexandre Pincemin (Gaëlle Bouchard) et Rose Frenette. Il laisse aussi ses frères et sœurs demeurant en France : feu Martine (Gilles Bal); feu Évelyne (Bernard Delabre); feu Francis; Gérard (Marie-Hélène Busin); Marie-Line (feu René Levier) et feu Jean-Paul. Il était également le beau-frère de Michel Bourdages (Suzanne Roy). En outre, il était l'oncle, le " tonton " de plusieurs nièces et neveux, autant au Québec qu'en France. Enfin, Il laisse dans le deuil son fidèle ami, Patrick Sioui. La famille vous accueillera à la, de 16 h à 18 h 15.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Les Diabétiques de Québec 979, avenue de Bourgogne, bureau # 180, Québec, Québec, téléphone : 418 656-6241, courriel : info@diabec.com, site web : www.lesdiabetiquesdequebec.org. et/ou à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca et Les Diabétiques de Québec 979, avenue de Bourgogne, bureau # 180, Québec, Québec. téléphone : 418 656-6241, Courriel : info@diabec.com, site web : www.lesdiabetiquesdequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.