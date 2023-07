5 nouveaux restos à découvrir ce week-end qui risquent de devenir vos préférés!

Pour être dans le domaine depuis quelques années, l’arrivée de l’été apporte toujours son lot de nouveaux restaurants.

Cette semaine, prenons le temps de découvrir quelques-unes de ces nouvelles tables – et qui sait si l’une d’entre elles peut se hisser parmi vos favorites de l’année !

Hiatus

Un restaurant de grande envergure vient d’ouvrir ses portes à Montréal. Hiatus, de son nom, trône au sommet de la Place Ville-Marie et devient donc l’établissement gastronomique le plus élevé de Montréal, offrant ainsi une vue panoramique de la ville à couper le souffle. Dans ce restaurant, échelonné sur deux niveaux (45e et 46e étages), on trouve un café--bar ouvert dès le matin avec une offre de petits déjeuners, jusqu’aux lunchs d’affaires et apéro de fin de journée. À l’étage supérieur, uniquement ouvert en soirée, on propose un menu gastronomique aux saveurs franco--japonaises conçu par le jeune chef Yoann Therrer, qui a grandi professionnellement dans le réputé restaurant L’Abattoir--, à Vancouver. Cet été, on pourra même prendre un verre et grignoter sur la terrasse RoseOrange, nichée sur le toit de l’édifice. Hiatus, une adresse à découvrir absolument !

hiatus.ca

1, Place Ville-Marie, Montréal

Patricia Brochu

Le Roux

Le rassemblement, le partage et les plaisirs gourmands seront célébrés au nouveau restaurant Le Roux, à Bromont. Le Roux, c’est un restaurant, mais aussi une buvette et un caviste à l’image du sommelier Jean-Benoît Hinse (le roux !) et de Michel Bérubé, les deux propriétaires et ex-Montréalais. Le menu, dévoilant quelques clins d’œil à la cuisine française, se voudra inclusif, sans prétention, mais bien fait et avec un maximum d’ingrédients de la région, ainsi que de leur jardin. Pizzas, burger de veau, grillades, lapin à la moutarde, saucisse briochée, madeleines salées et gougères au fromage figurent notamment sur le menu. On s’y donne rendez-vous entre amis le midi, le soir ou lors du 5 à 7, sur la vaste terrasse pouvant accueillir une centaine de personnes (avec une vue sur le parc et la montagne), ou dans la salle à manger vitrée et très bien éclairée.

monsieurleroux.com

65 rue de la Rive Droite, Bromont

Le Roux

Ouroboros

Ouroboros, illustré par un serpent qui se mord la queue, est un symbole très ancien faisant référence au caractère cyclique du temps. Si nous traduisons cet emblème en restauration, le cycle représenté est celui de l’aliment – de la semence à la terre, de la terre à l’assiette, de l’assiette au compost, puis du compost à la terre... Un terme donc très révélateur pour le quatuor aux noms de Coralie et Mélina Paradis, Daniel Lee McCartney (sommelier) et Emmanuel Muñoz D’Avila (chef) derrière ce nouveau restaurant, rue Saint--Joseph, à Québec. En s’approvisionnant majoritairement en légumes de leur propre ferme, Les Jardins du Nique, à Tewkesbury, et en viandes locales élevées de manière responsable, le chef Muñoz D’Avila souhaite exécuter une cuisine incorporant « le plus de techniques possibles, mais sans prétention », me dit-il. Un menu qui évolue grandement au gré des saisons, avec forcément une omniprésence de légumes.

Le vin nature (lui aussi respectueux de l’environnement) coulera dans les verres, avec quelques références provenant du Québec, mais aussi de petits producteurs un peu partout dans le monde.

instagram.com/ouroborosresto

135, rue Saint-Joseph Est, Québec

Ouroboros

Molière par Mousso et Le Marie-Louise

Voici deux nouveaux restaurants aux différentes ambitions, situés dans le nouvel Espace St-Denis, abritant notamment le Théâtre St-Denis. Si Le Molière propose une version très classique (mais délicieuse !) de la cuisine française dans une ambiance de brasserie typique, Le Marie-Louise peut facilement se prêter à une soirée moins formelle où tapas aux saveurs internationales et cocktails estivaux sont dégustés sur la gracieuse terrasse sur le toit, donnant directement sur le Quartier latin. Les deux cuisines brillent par l’expérience du chef consultant Daniel Vézina, la maturité et la technicité d’Antonin Mousso, directeur gastronomique, ainsi que la jeunesse et la fougue de celui qui exécute le menu, Samuel Sauvé-Lamothe. J’oserais même dire que cette brasserie et ce bar-terrasse sont les deux adresses de l’heure à Montréal – et un incontournable avant votre spectacle.

espacestdenis.com/restaurant/

espacestdenis.com/bar-terrasse-le-marie-louise/

1594, rue Saint-Denis, Montréal

Ariel Tarr

Babar

Au Babar, nous avons droit à une cuisine qui goûte le soleil 12 mois par année. Ici, tout bon repas débute avec plusieurs mezzés : hummus, mouhammara, mutabal, kefta d’agneau et salade fattouche que l’on éparpille sur la table, en venant à tâtons faire sa bouchée parfaite pour se mettre en appétit. Puis grillades d’agneau, de filet mignon ou de poulet (shish taouk) prennent le relais, aux côtés de patates à l’ail, carottes--- à la harissa et de savoureux dumplings qui nous font voyager en Turquie, ces derniers garnis de yogourt crémeux, de grenade et de noix de pin, le tout perlé au beurre de piment d’Alep. La carte des vins se veut elle aussi bien meublée de jolis pinards qui se marieront à perfection avec les épices. Une adresse à découvrir entre amis !

restaurantbabar.com

616, rue Shefford, Bromont