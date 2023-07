5 vins d’été à siroter sans stresser!

Avec des saisons bien marquées, la météo au Québec joue non seulement un rôle important dans notre quotidien, elle influence aussi la manière dont nous approchons le vin.

Durant la saison froide, il est plus simple et plus naturel de se tourner vers des vins costauds et charnus dont la teneur en alcool dépasse les 14 %. Quand arrive (enfin) la belle saison, nous sommes davantage attirés par les vins légers axés sur la fraîcheur et le fruit avec, évidemment, des niveaux d’alcool plus bas. La température de service demeure cependant l’élément le plus important si vous souhaitez en profiter pleinement. Et quand le mercure grimpe durant les canicules, il ne faut pas hésiter à mettre vos bouteilles, rouge comme blanc, au frigo ou les plonger dans un sceau à glaçons afin de les conserver à la bonne température de service. Pour ceux qui craignent que le vin devienne trop froid, sachez qu’il gagne environ un degré °C par minute dans votre verre. Vous pourrez ainsi le siroter tranquillement pendant notre pause estivale. On se retrouve en août.

Buvez moins. Buvez mieux.

Gassier, Buti Nages blanc 2022, Costières de Nîmes

France 13 % - Bio | ★★★ | $1/2 | 17,85 $

Code SAQ : 13808682

L’un des meilleurs producteurs des Costières de Nîmes, région tout au sud des Côtes du Rhône, nous propose son « petit » blanc générique à prix d’ami. Dominé par le grenache blanc et complété par la roussanne, il offre une texture à la fois grasse et vibrante. Des tonalités de poire, de tilleul et de miel titillent les narines et enrobent le palais. C’est frais, bien sec et parfait avec les salades estivales.

Roberto Voerzio, Priavino 2021, Dolcetto d’Alba

Italie 14 % | ★★★★ | $$$ | 31,25 $

Code SAQ : 15096279

Si vous voulez la preuve qu’une bonne température de service peut faire paraître un vin à 14 % d’alcool aussi léger et fruité qu’un beaujolais à 12-13 %, la voici. Produit par l’un des meilleurs producteurs de Barolo à partir de vignes du domaine situées dans la fameuse commune de La Morra, ce Dolcetto d’Alba explose au nez avec des parfums de fraise, de prune, de réglisse, de thym et de lavande. Bien coloré, il offre une bouche juteuse à la texture veloutée dans laquelle la masse tannique se fond. Étant donné la qualité, c’est une aubaine quand on compare le prix (stratosphérique) des autres cuvées du domaine. Servi à 14-15 °C, il sera parfait avec les grillades.

Brokenwood, Sémillon 2021, Hunter Valley

Australie 11 % | ★★★ | $$ | 24,90 $

Code SAQ : 10342741

On retrouve habituellement le sémillon du côté de Bordeaux, notamment dans l’assemblage des fameux sauternes. On sait moins que dans la Hunter Valley en Australie on en tire un vin parfaitement sec et magnifiquement désaltérant. Jugez par vous-même avec cette cuvée tirant à peine 11 % d’alcool. Un joli nez d’herbe, de citron, de pomme verte et de coquillage. C’est bien sec, vif tout en montrant du volume. L’acidité naturelle et les amers en finale lui confèrent une grande buvabilité. Parfait avec les asperges.

De Bortoli, Noble One, Botrytis Semillon 2018

Australie 10 % | ★★★★1/2 | $$$$1/2 | 31,75 $

Code SAQ : 15106060

On termine avec une caresse australienne à base de sémillon. L’inspiration du Sauternes, la plus célèbre appellation à produire des vins doux, est plus que manifeste tant on pourrait s’y méprendre à l’aveugle. Un nez intense et complexe de mangue, de papaye, d’amande, de pêche rôtie, d’abricot séché et de poivre blanc laisse place à une bouche magnifiquement proportionnée. L’équilibre entre la liqueur et l’acidité naturelle du vin impressionne tout autant qu’il apporte une grande buvabilité. Possédant une finale interminable digne des grands liquoreux, c’est un vin qu’on sirote lentement et qui pourra se garder plusieurs années en cave.

The Drifter, Cinsault 2022, Swartland Malmesbury

Afrique du Sud 14 % | ★★★ | $1/2 | 17,70 $

Code SAQ : 13057997

Cépage résistant à la sécheresse, le cinsault paraît taillé sur mesure pour le climat aride de Swartland, dans la partie ouest du Cap. Ex-collaborateur d’Adi Badenhorst, Jasper Wickens vole aujourd’hui de ses propres ailes et nous propose ici un rouge souple et fruité à souhait. Meilleur que le 2021 et doté d’un indice de picolabilité élevé (surtout lorsque servi frais, autour de 14-15 °C), il offre une bouche gourmande aux flaveurs de cerise, de fumée et d’herbes séchées. Un régal d’été !

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.