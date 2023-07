Ces animaux influenceurs sont de véritables machines à fric, et déductibles

Dorlotés, chouchoutés, presque manucurés comme des vedettes, ces animaux sont suivis par des centaines de milliers d’abonnés sur les réseaux. Et pour leurs propriétaires, leurs animaux domestiques rapportent gros sur les réseaux, comme de véritables petites entreprises, sans oublier tous les avantages fiscaux.

Comme ce husky Swaggy Wolfdog, un chien influenceur populaire qui compte 7,5 millions d'adeptes sur TikTok. L'équipe de Swaggy traite ses activités comme une entreprise, le chien ayant sa propre incorporation et déduisant diverses dépenses, notamment la nourriture pour chiens, les vêtements et les voyages, en tant que frais professionnels. D’autres frais peuvent être inclus comme un espace de travail à domicile dédié, généralement en fonction du pourcentage de temps consacré aux activités professionnelles.

Déductibles d’impôts

Pour mener à bien les affaires de toutou, les propriétaires peuvent compter sur des agences comme The Dog Agency qui aident à gérer les influenceurs animaliers et donnent des conseils sur les questions fiscales.

Pour obtenir tous les avantages d’une société incorporée, la plupart des propriétaires d’influenceurs à fourrure doivent faire plus de 100 000 dollars par an. Le besoin potentiel de protection juridique est à considérer, bien que le risque de poursuite d'un animal de compagnie reste minime.

Outre l’incorporation, l’administration d'un animal par l'intermédiaire d'un organisme à but non lucratif enregistré peut offrir des avantages fiscaux, en permettant de déduire tous les frais non remboursés liés aux soins de l'animal.

Influenceur animal ou humain

Cela dit, l’industrie de l'influence n’est pas si simple avec des animaux de compagnie. Les influenceurs animaliers ont généralement des tarifs plus bas pour les événements commandités que les influenceurs humains. Bien que les animaux n'influencent pas directement les ventes, leur jolie bouille poilue compense ce manque.

Les influenceurs animaliers sont perçus de manière plus positive par le public, car ils sont moins susceptibles de commettre des erreurs que les célébrités humaines. Toutefois, en raison de la durée de vie plus courte des animaux, les difficultés émotionnelles auxquelles sont confrontés les influenceurs animaliers peuvent constituer un handicap pour les entreprises.

Des produits dérivés

Malgré le deuil, la réussite financière de leurs propriétaires varie. Dans le cas de Noodle, son propriétaire, le comédien Jonathan Graziano, a connu le succès grâce à un livre pour enfants consacré à l’animal domestique et prévoit de poursuivre ses efforts en matière d'accueil d'animaux de compagnie.