Deux rieslings aux airs de famille

La famille Beyer est historiquement très bien implantée dans les Grands Crus Pfersigberg et Eichberg. Depuis 1580, ce sont 14 générations de vignerons qui se sont succédé dans le magnifique village d’Eguisheim. Voici deux rieslings aux mêmes ramifications familiales, mais aux styles complètement différents.

Buvez moins. Buvez mieux.

Léon Beyer, Riesling Réserve 2020, Alsace

21,15 $ - Code SAQ 81471 – 12 %

C’est l’une des plus anciennes références de riesling alsacien à la SAQ (en témoigne son code SAQ à cinq chiffres plutôt que huit). Léon Beyer est un producteur (une vingtaine d’hectares) et un négociant (achat de raisins sur une cinquantaine d’hectares) important qui a su imposer sa marque à travers le monde. La qualité historique des vins est malheureusement moins souvent au rendez-vous depuis quelques années. J’ai d’ailleurs souvenir de magnifiques bouteilles de la cuvée Comtes d'Eguisheim. Ça demeure un exemple intéressant de riesling alsacien avec un peu de sucre résiduel qui, compensé par l’acidité vive, donne l’impression d’un vin bien sec. On sent d’ailleurs l’acidité en attaque, puis des notes d’agrumes, de pétrole et de pommettes. C’est simple, très droit et un peu vieillot, quoiqu’efficace et rafraîchissant. À son mieux avec la cuisine asiatique.

★★ $$

Émile Beyer, Riesling Tradition 2020, Alsace

23,95 $ - Code SAQ 13989541 – 13 % - Bio

Aujourd’hui sous la gouverne de Christian et Valérie Beyer, c’est Émile-Victor, le grand-père de Christian, qui décide dans les années 1930 de se séparer pour mettre en bouteille des vins sous sa propre étiquette. Aujourd’hui, tout est cultivé en bio/biodynamie, vendangé à la main et vinifié avec des apports négligeables en soufre. La cuvée Tradition provient de vignes qui jouxtent les grands crus et les lieux-dits (que la famille aimerait voir classer en premier cru) avec l’intention de présenter la personnalité propre de chaque cépage alsacien emblématique. Le riesling offre de jolis parfums d’agrumes, de miel, de trèfle et de fleur blanche. Attaque perlante qui se dissipe rapidement pour laisser place à une structure ample, sapide et énergique. Finale au fruité net et croquant sur des notes de poire. À siroter tranquillement les soirs d’été.

★★★ $$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.