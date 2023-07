Festival d’été de Québec: le concert de Christine and the Queens annulé

Christine and the Queens au Festival d’été de Québec, ce sera pour une prochaine fois. La vedette française a annulé ses trois concerts prévus au Québec au cours de la prochaine semaine.

Christine and the Queens devait monter sur scène au Festival international de Jazz de Montréal, les 8 et 9 juillet, et au parc de la Francophonie, à Québec, le 11 juillet.

«C’est avec déception que nous confirmons l’annulation du spectacle de Christine and the Queens. Son passage prévu au Québec sera reporté à une date ultérieure», a fait savoir la directrice des communications du FEQ, Samantha McKinley.

La raison de son désistement n’a pas été dévoilée, mais au cours des derniers jours, Redcar, chanteur de Christine and the Queens, s'est dit victime de transphobie sur les réseaux sociaux. Il s'est plaint que des gens n'utilisent pas le bon prénom pour le désigner.

« Je suis un humain en société, qui cherche à trouver sa vérité, qui ne s’est jamais senti femme depuis qu’il est né, qui en a parlé dès son premier album dans ses chansons », a dit l'artiste sur TikTok.

Dans un message publié jeudi, sa maison de disques Because Music s'est portée à sa défense.

« Suite à la vague de propos transphobes et outranciers à laquelle fait face l’artiste Christine and the Queens depuis quelques jours sur les réseaux sociaux et dans certains médias, Because Music tient à lui exprimer son soutien indéfectible. Rien ne justifie cette campagne de haine et de violence. Cela vaut aussi pour toutes les personnes et communautés qui sont blessées par ces agressions à répétition. »

Le Festival d’été annoncera dès que possible la nouvelle programmation de la soirée de mardi prochain au parc de la Francophonie. Les Louanges, Claudia Bouvette, Ghostly Kisses et Hyd sont aussi à l’horaire ce soir-là.