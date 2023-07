Festival d’été: la photo du jour

Le Festival d’été a ses traditions. Parmi celles-ci, la course pour les meilleures places devant la scène des plaines d’Abraham dès l’ouverture des portes, un exercice appelé affectueusement le «chicken run».

La visite de Billy Talent et Weezer, jeudi soir, n’a pas manqué de convaincre certains crinqués de parcourir les dizaines de mètres entre l’entrée de la Croix du Sacrifice et la scène le plus vite possible.