FIJM – critique: voici pourquoi l'excellent show de Robert Plant, ex-chanteur de Led Zeppelin et vieux rocker de 74 ans, est aussi une leçon de vie

On sentait un brin de nostalgie parmi les vieux boomers présents au magnifique spectacle de la légende du rock Robert Plant et de la reine du bluegrass Alison Krauss, vendredi soir, à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, à Montréal.

Par sa seule présence, l’ex-chanteur du groupe Led Zeppelin a su raviver les souvenirs des spectateurs qui l’ont connu dans leur adolescence musicale et émouvoir les autres qui l’ont découvert plus tard dans ses nombreux projets.

Dès son entrée sur scène, le rocker de 74 ans s’est mérité une ovation debout. Le ton était donné. La foule enthousiaste qui lui a pardonné un retard de 30 minutes a eu droit à un spectacle enlevant et inspiré.

Le duo a sélectionné trois titres de leur première collaboration pour lancer la soirée. Coup sur coup, Robert Plant et Alison Krauss ont démontré leur virtuosité en interprétant Rich Woman, Fortune Teller et Can't Let Go.

«Bonne soirée», a-t-il lancé après les trois premières chansons dans un français laborieux mais sympathique.

Impeccable

En compagnie de sa partenaire Alison Krauss, le vieux routier a livré une prestation impeccable pendant cette soirée unique, présentée dans le cadre du Festival de Jazz de Montréal. Sa voix est restée puissante, forte. Elle s’est aussi raffinée comme si Plant l’avait nettoyée des excès criards et assourdissants des interprétations de sa jeunesse.

Porté par le succès de ses deux albums Raising Sand (2007) et Raise the Roof (2021), le duo a interprété ses compositions et ses relectures des classiques du blues, du country, du bluegrass et de Led Zeppelin.

La salle a accueilli avec émotion leurs chansons Please Read the Letter, Gone, Gone, Gone (Done Moved On), High and Lonesome, The Price of Love (une reprise des Everly Brothers) et Gallows Pole (un chant traditionnel).

À l’écoute des albums, on constate déjà que le mariage des deux voix crée des harmonies subtiles et émouvantes pour chaque chanson. Sur scène, les deux artistes ajoutent à cette chimie des voix une complicité et une générosité rares.

C’était particulièrement vrai lors des reprises des classiques de Led Zeppelin. Pour le grand plaisir de tous, Robert Plant et Alicia Krauss ont chanté des versions subtiles, puissantes, mais assagies de quelques classiques des années 70 du groupe britannique: on pense à la magnifique The Battle of Evermore, mais aussi à When The Levee Breaks et Rock and Roll. Chaque fois, le public s’est levé pour danser aux rythmes endiablés des musiciens.

En somme, ce fut une soirée mémorable et une petite leçon de vie.

La flamme intérieure

Alors qu’il aurait pu se reposer sur ses lauriers, Robert Plant a poursuivi sa quête musicale toute sa carrière. Avec ses huit albums en douze ans, le groupe Led Zeppelin a connu un succès colossal à l’échelle planétaire jusqu’à sa dissolution à la suite de la mort du batteur John Bonham à la fin de 1980. Par la suite, Plant a poursuivi une carrière solo, renoué à l’occasion avec Jimmy Page, principal compositeur des pièces de Led Zeppelin, refusé un retour de Led Zeppelin et entrepris divers autres projets. Son duo avec Allison Krauss demeure une de ses réincarnations les plus intéressantes.

Tous deux fascinés par les racines de la musique nord-américaine, ils ont connu un immense succès avec leur album Raising Sand qui a remporté cinq Grammys, notamment celui de l’Album de l’année, en 2009. L’an dernier, le deuxième album du duo Raise the Roof, qui creuse le même sillon, a reçu trois nominations aux Grammys.

Pour celui qui est déjà une légende du rock, c’est un parcours musical exemplaire. Sa flamme intérieure ne s’est pas éteinte. À 74 ans, Robert Plant semble éprouver un plaisir adolescent à se retrouver sur scène et à y interpréter les chansons qu’il aime, comme il l’a démontré vendredi à Montréal.