Gangsters par alliance: méchants beaux-parents

Adam DeVine et Nina Dobrev doivent composer avec Pierce Brosnan et Ellen Barkin dans le film Gangsters par alliance, et le tout est produit par Adam Sandler pour Netflix.

Les mauvais beaux-parents ne datent pas d’hier. On se souvient encore de Robert De Niro et de Blythe Danner ainsi que de leur rencontre avec leur gendre Ben Stiller dans La belle-famille. Sur le même mode, mais sans que le beau-père soit agent secret, voici Gangsters par alliance, dont le titre original, The Out-Laws, est un jeu de mots avec in-law (beaux-parents) et outlaws (gangster).

Owen (Adam DeVine) est directeur d’une succursale de banque. Parker (Nina Dobrev) est sa fiancée. Le couple, adorable, va se marier sous peu. Arrivent alors les parents – un peu étranges, avouons-le – d’Owen, Margie (Julie Hagerty) et (Neil Richard Kind). Alors qu’au départ les parents de Parker avaient refusé de venir à la noce, ces soi-disant grands explorateurs ayant vécu plusieurs années dans la jungle débarquent en ville. Mais voilà, Billy (Pierce Brosnan) et Lilly McDermott (Ellen Barkin) sont des hors-la-loi et Owen se voit donc dans l’obligation de les aider à organiser le vol d’une banque.

Cette intrigue plutôt légère est soutenue par quelques personnages secondaires incarnés par Lauren Lapkus en banquière efficace et méprisante ou par Michael Rooker en méchant bien méchant.

Ce genre de comédie sans cerveau et donc sans prétention, elle sied parfaitement à la plateforme numérique Netflix. Agrémenté de gags générateurs de sourires ou de rires très légers, Gangsters par alliance est un divertissement estival qui ne restera pas dans les anales, mais qui a le mérite de fournir un prétexte pour rester à l’intérieur, bien au frais, en cette période de canicule.

Gangsters par alliance est disponible sur Netflix dès le 7 juillet.

Note: 2,5 sur 5