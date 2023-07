Grande loterie d’ouverture:  campagne de sociofinancement pour Les couleurs du vent

L’entreprise Pro Destinations et d’autres partenaires ont généreusement accepté de prendre part à la campagne de sociofinancement visant à amasser de l’argent au profit de la maison de fin de vie Les couleurs du vent. Le public peut participer à la Grande loterie d’ouverture en achetant un billet. Au total, une valeur de plus de 29 000$ en prix seront tirés. Visitez lescouleursduvent.org/loterie pour acheter le vôtre! La mission première de la Maison sera d’accueillir des personnes en fin de vie, en offrant des soins compatissants qui leurs permettront de vivre leurs derniers moments bien accompagnés, dans le respect, le confort et la dignité. Cette mission s'étend également auprès des proches de la personne en fin de vie, afin de les accompagner dans leur processus de deuil.