[PHOTOS] Imagine Dragons au Festival d'été de Québec: un concert du tonnerre pour une foule monstre

Scénario parfait sur les plaines d’Abraham, vendredi soir : malgré quelques gouttes de pluie, une foule monstre qui a forcé la fermeture du site a assisté à la prestation du tonnerre d’Imagine Dragons à laquelle les Québécois espéraient assister depuis 2019.

Oui, le ciel s'est couvert pendant qu’Imagine Dragons jouait Bad Liar, durant la deuxième portion du spectacle, mais il n’était pas question que dame Nature nous prive encore de cette exquise communion entre les gars de Vegas et les Plaines, comme ce fut le cas après deux chansons, il y a quatre ans.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

«C’est la tradition», a lancé le chanteur Dan Reynolds, sarcastique. «On s’en va nulle part, on reste sur cette scène», a-t-il tout de suite promis en enchaînant avec Demons.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

C’était de circonstance. Après deux tentatives ratées au Festival d’été, Imagine Dragons a finalement dompté ses démons des Plaines. Et la pluie, comme par magie, a cessé. Au diable les météorologues.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Il s’est tordu la cheville

Ces retrouvailles se sont déroulées devant des Plaines remplies à craquer. Peu après 21h30, le Festival d’été a fermé toutes les entrées. Difficile d’évaluer combien de festivaliers ont pu se faufiler, mais lorsque le record officiel a été établi, en 2015, lors du concert des Rolling Stones, une foule de 93 000 avait été annoncée.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Par contre, ce qu’on ignorait, et que Reynolds a révélé en cours de route, c’est qu’il s’est tordu la cheville la semaine passée et qu'il a craint de devoir annuler le concert.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

On l’a doublement échappé belle.

Le chandail prend le bord

Une chance parce que les dragons ont mis le paquet rapidement. En mettant les pieds sur les planches, ils ont tiré une première salve qui a fait son effet: Believer, accompagnée de confettis et jets de fumée.

Photo Didier Debusschère/Le Journal de Québec

Profitant d’une passerelle installée au milieu de la scène, Dan Reynolds a pu s’approcher du public, toujours disposé à chanter avec ses idoles.

«Nous voulions faire ce spectacle», a lancé le chanteur, qui a respecté une autre tradition, celle d’enlever son chandail, pendant une électrisante Thunder.

Photo Didier Debusschère/Le Journal de Québec

Adhésion totale

L’adhésion du public avec Imagine Dragons a été totale. Même quand le groupe a ralenti le rythme sur un titre comme Birds, personne n’a décroché.

«J’adore cette ville», a dit Reynolds.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Cet aveu qui venait du fond du cœur a lancé Radioactive, un des nombreux moments de ferveur collective d’une soirée chargée de succès pop. Dans un programme court, mais intense, de 18 titres, la foule a notamment pu rugir au son des Enemy, Bones et Whatever It Takes.

Cette dernière a pris fin dans un tourbillon rock, alors que Wayne Sermon et Ben McKee, qui jouaient un rôle plus effacé jusqu’à cet instant, ont pu se mettre en valeur en rejoignant Reynolds sur la passerelle.

Le triomphe des dragons a été scellé par un combo Walking The Wire/My Life enflammé qui a retourné tout le monde à la maison dans le bonheur et l’allégresse.

Talk : amoureux du Québec

Entre le chanteur Nicholas Durocher, alias Talk, et Québec, le courant passe. Le charismatique artiste d’Ottawa a poursuivi son travail de séduction avec fracas, vendredi, sur les Plaines, un an après un passage remarqué en ouverture du concert de Luke Combs.

«J’étais ici l’année passée et ça a changé ma vie. Je veux dire un grand merci à tout le monde ici ce soir ou qui était là l’année passée», a dit Talk, apparu avec un drapeau du Québec sur le dos et un autre tatoué sur l’épaule.

Coulée dans le rock avec des reprises de Bon Jovi et Collective Soul, sa prestation convenait davantage à un environnement rock que country, comme en 2022. Les guitares étaient incisives et le chant de Talk, bien qu’un peu criard, avait du mordant. Il a même conclu sa performance en fracassant sa guitare en morceaux après une trépidante relecture de School of Rock.

C’est aussi ce gars d’Ottawa qui est venu nous dire que c’est important de chanter en français» et qui est passé de la parole aux actes en chantant La ziguezon. «J’aime beaucoup La Bottine souriante», a confié cet amoureux du Québec.

Respect!

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Grandson : survolté

Réchauffer une foule avant la vedette de la soirée, voilà une commande que le chanteur rock américano-canadien Grandson prend au sérieux. Deux minutes après le début de sa prestation, toute l’avant-scène côté admission générale s’agitait follement sous l’impulsion de cet hyperactif.

Il avait pourtant lancé son concert assis sur un banc de parc, l’air déprimé, mais ce n’était qu’un leurre.

«Bonjour, mon nom est Petit-fils», a-t-il hurlé en français. «Nous sommes venus ici pour avoir un estie de bon spectacle rock. Êtes-vous prêts?»

Ledit public était prêt et a bien répondu aux incantations de celui qui a essentiellement présenté une sélection de chansons de ses albums Death of an Optimist et I Love You, I’m Trying, ce dernier paru en mai dernier.

Le fait saillant est survenu quand l’énergumène survolté a décidé d’escalader une échelle entre deux écrans géants et a fini une chanson, juchée à 5-6 mètres dans les airs. Au grand plaisir des agents de sécurité, on présume.