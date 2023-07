J’admirais Chantal Machabée, qui était mon idole

Catherine Fournier, une femme dynamique et la mairesse de Longueuil, a participé à un échange étudiant dans une école secondaire de Dallas, au Texas, durant six mois dans le cadre du programme American Field Service. Le programme lui a offert l’occasion d’explorer les droits de l’homme, les différentes langues et cultures. Sa grand-mère paternelle, une mère monoparentale de trois enfants, a influencé son féminisme.

Vous viviez à Sainte-Julie.

Mes deux jeunes frères, Ludovic et Maxence, et moi avons été choyés car mon père, Yves, un entrepreneur électricien, et ma mère, Dianne (avec deux n), une préposée à la clientèle dans l’hôtellerie, nous ont toujours donné la chance de faire nos choix et de nous rendre à la limite de nos capacités.

Vous partagiez votre curiosité avec votre père.

J’ai tellement regardé de documentaires à la télé avec mon père qui m’ont permis d’améliorer ma curiosité intellectuelle sur l’histoire mondiale et la situation environnementale.

Votre mère vous a aidée à découvrir la culture québécoise.

Ma mère et ma grand-mère maternelle m’ont enseigné la culture du Québec. Nous écoutions la musique québécoise et fréquemment, j’allais au cinéma avec maman pour voir des films québécois.

Vous tentiez d’influencer vos parents pour qui voter.

Lorsque ma mère allait voter, elle me demandait de l’accompagner. Je me vois encore à l’âge de 11 ans en train de tenter d’influencer mes parents pour quel parti voter.

La pêche au 49e parallèle.

Mon père avec ses trois enfants, dont moi qui avais 7 ans, et un de ses amis avec ses deux enfants allions à la pêche au 49e parallèle. La première année, nous avons fait quatre heures en bateau et pendant deux autres heures nous avons fait du portage.

Votre baptême d’avion, c’était lors d’un voyage à la pêche.

Les gens étaient étonnés en voyant deux adultes et cinq enfants débarquer de l’hydravion à la hauteur du 49e parallèle.

Vous avez fait du théâtre.

Jusqu’à l’âge de six ans, je faisais partie d’une troupe de danse. J’ai dû attendre l’âge de 7 ans pour atteindre une première de mes ambitions de jeunesse, soit de m’inscrire au cours de théâtre que la Ville de Sainte-Julie donnait aux enfants, car c’était l’âge minimum de l’inscription.

Les attentats du 11 septembre contre les États-Unis vous ont marquée.

J’avais à peine 9 ans et le lendemain des attentats, j’ai commencé à lire attentivement chaque jour toutes les pages du Journal de Montréal pour me garder bien informée.

Vous lisiez toutes les pages ?

Il faut garder en mémoire que ma grand-mère paternelle voulait que je sache ce qui se passait au Québec et dans le monde. Mes amis de l’école primaire me demandaient souvent d’arrêter de citer ce que j’avais lu dans le journal.

Aimiez-vous le sport ?

En réalité, j’étais une sportive de salon qui jouait à l’occasion au soccer récréatif. Cependant, mon frère Maxence et moi sommes devenus des accrocs du Canadien. Chaque jour, on suivait les activités de l’équipe.

Le défenseur Sheldon Souray était votre joueur favori.

Mes amis au secondaire pourront vous le confirmer sans aucune hésitation. Il possédait un lancer foudroyant et j’aimais le numéro qu’il portait, le 44.

L’influence du Canadien sur le peuple québécois.

C’était mon projet de fin d’année au secondaire que j’avais choisi. J’ai découvert à quel point le Canadien était influent sur les Canadiens français.

L’émeute de Maurice Richard

Pour certaines personnes, dont moi, ce fut le début de la Révolution tranquille au Québec. Je vous avoue que l’émeute a exercé une influence sur mes convictions politiques.

Chantal Machabée était votre idole.

Dans mon adolescence, je voulais devenir une journaliste sportive. Qui de mieux pour m’inspirer que Chantal Machabée ? Cependant, mon choix de carrière a changé avec les années. Je suis diplômée de l’Université de Montréal, détentrice d’un baccalauréat composé d’une majeure en sciences économiques et d’une mineure en science politique.

Vous avez fait vos études secondaires à École d’éducation internationale à McMasterville.

Oui, et ensuite, j’ai fréquenté le Cégep du Vieux Montréal et après ma première session, j’ai participé à un échange étudiant à une école secondaire durant 6 mois à Dallas au Texas.

Vous avez appris l’espagnol.

Je parlais l’anglais, mais je devais aller vivre chez une famille d’origine mexicaine. Il était de mise pour moi que je parle l’espagnol. Je venais de franchir ma zone de confort qui me permet encore aujourd’hui de mieux comprendre et respecter les opinions et cultures différentes des miennes.

Vous êtes une passionnée de l’histoire.

Je vivais à Dallas, alors j’en ai profité pour faire une excursion sur les traces de l’assassinat de JFK et assister à un match de baseball des Rangers du Texas.

Le centenaire du Canadien

J’avais 17 ans et je me retrouvais au beau milieu de la fin des célébrations du centenaire du Canadien, qui se sont conclues le 4 décembre 2009 par un match au Centre Bell. De voir défiler sur la patinoire Jean Béliveau et Guy Lafleur m’a émue. Malgré le décès de Maurice Richard, l’esprit du Rocket régnait. Ma passion pour l’histoire du Canadien ainsi que mon projet scolaire se déployaient devant moi.

Vous avez eu des billets du Canadien comme cadeau d’anniversaire.

J’ai demandé à mon père deux billets de hockey pour assister aux séries éliminatoires entre les Bruins et le Canadien en 2008.

Est-ce que vous y êtes allée ?

J’ai défilé pendant plusieurs heures pour me procurer deux billets, mais c’était seulement pour le septième match. Mon père m’a dit : aucun problème, car il était confiant que la série ne se rendrait pas au septième match. Surprise ! Il y a eu un septième match. On s’est retrouvé dans la deuxième rangée près de la hauteur de la bande. Un seul inconvénient, les billets étaient séparés.

Quelle personne auriez-vous aimé rencontrer ?

René Lévesque, que je considère comme un grand homme.