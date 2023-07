Jour 2 du FEQ: des milliers de festivaliers entassés, impatients de renouer avec Imagine Dragons

La frénésie était palpable à l’entrée des plaines vendredi après-midi à l’occasion de la deuxième soirée du FEQ, alors que des milliers de festivaliers étaient déjà entassés, impatients de renouer avec Imagine Dragons qui tentera de donner un spectacle complet pour la première fois en trois occasions.

Lors de sa première visite dans la capitale en 2019, la formation américaine avait dû mettre fin au concert après quelques chansons en raison d’un violent orage, la troupe avait promis de revenir très bientôt fouler les planches du FEQ.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Tel que promis, Dan Reynolds et sa bande étaient de retour comme l’une des têtes d’affiches du festival l’année suivante, avant que celui-ci ne soit annulé en raison de la pandémie.

Plusieurs se sont donc assurés d’arriver très tôt vendredi, afin d’être aux premières loges pour ce spectacle qui est sans doute l’un des plus attendu de cette 55e édition.

« C’est la troisième prise, il n’y avait aucune chance qu’on manque ça », souligne Guillaume Vallière qui est arrivé à 8 h 30 ce matin afin de s’assurer d’être à l’avant de la scène.

« J’ai eu des frissons dès que j’ai vu leur nom sur la programmation. Ça va être fou comme spectacle après quatre ans d’attente, je pense que les gens sont vraiment excités », ajoute Sophie Castonguay, impatiente à l’idée de pouvoir enfin voir son groupe préféré.

Il y avait tout de même une certaine crainte chez les festivaliers puisqu’une veille d’orages violents guettait toujours la ville en fin d’après-midi vendredi.

« On s’en sauve pour l’instant, mais on commence à stresser tranquillement. C’est certain que je pleure si le spectacle est encore annulé », a confié une adolescente qui patientait depuis déjà quelques heures.

Attente interminable

Les festivaliers ont dû s’armer de patience la veille à l’occasion du coup d’envoi du festival alors que certains ont attendu plus d’une heure avant de pouvoir entrer sur le site alors que la température ressentie frôlait les 40 degrés.

« C’était ridicule, j’ai pris la peine d’arriver un peu plus tôt pour faire la file, mais on n’arrêtait pas de se faire dépasser plus loin donc on avançait jamais », souligne Jessie Morin.

« C’est vraiment pénible de devoir attendre aussi longtemps au gros soleil pour finalement manquer le début du show. J’espère que ce ne sera pas comme ça tout le long du festival parce que ça va être très ordinaire », a ajouté un autre festivalier.

Contactée par Le Journal en début d’après-midi vendredi, l’organisation du Festival d’été de Québec a confirmé qu’elle s’était mise en mode solution le soir même, afin de régler cette problématique rapidement.

« C’était le jour un pour tout le monde. L’important c’est que nous n’avons pas attendu et que nous avons a corrigé le tir rapidement. On est confiant que tout ira bien ce soir et pour le reste du festival », souligne-t-on du côté du FEQ.

Si des améliorations ont été apporté au niveau de l’attente, ce ne sera malheureusement pas le cas des stations d’eau alors que l’organisation précise avoir déjà fait le maximum pour faciliter l’hydratation sur le site.

« On a ajouté une trentaine de fontaines d’eau supplémentaires par rapport à l’an dernier donc on est vraiment à pleine capacité de ce qu’on peut faire à ce niveau », a conclu l’organisation.