Le Bonne Entente: grand retour des brunchs festifs et nouvel arrêt bien-être

C’est tout récemment que l’hôtel Le Bonne Entente recevait une poignée de privilégiés pour faire découvrir et souligner le grand retour de ses brunchs festifs, offerts les samedis et dimanches. Les invités ont aussi pu découvrir les produits Marie Carrier ainsi que le tout nouvel espace de la marque, aménagé à même l’hôtel. L’entreprise propose trois gammes de produits corporels et sensoriels formulées naturellement et fabriquées à la main : Cosmetica, Officina et Aroma.

Photo MANO photographe

Découvrez les produits dans l’un des points de ventes ou sur leur boutique en ligne au mariecarrier.ca.