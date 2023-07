Photo fournie par Frédéric Labrie

Félicitations aux Blue Sox de Sainte-Brigitte-de-Laval, qui ont été sacrés champions du Tournoi provincial U11 (classe A) de Saint-Eustache, le 2 juillet dernier. En grande finale, l’équipe a vaincu les coriaces Condors de Charlesbourg 11 à 8. Le capitaine Olivier Baillargeon a soulevé la bannière (photo), entouré de ses coéquipiers Alice Collin James Fortier, William Labrie, Benjamin Larochelle, Olivier Larochelle, Ludovic Légaré, Zack Lemelin, Alexis Lesage et Mathys Marcoux. Ils ont suivi à la lettre le plan de match du gérant Guillaume Fortier, qui leur avait demandé de jouer « le gaz au fond ». L’entraîneur a été épaulé par ses adjoints Simon Lemelin, Alexandre Larochelle et Simon Baillargeon. Blessé, le joueur Charles D’Amours est absent de la photo.

Joies partagées

Le 22 juin dernier, Lisette et André Roy de Québec célébraient leur 60e anniversaire de mariage. Ce même jour, ils étaient au Manège militaire Voltigeurs de Québec pour assister à la remise de diplôme de leur petite-fille Sara-Kim Roy, qui fréquente l’Académie Saint-Louis et qui est membre du réputé programme de cheerleading.

Nouvelle doyenne

La Faculté de pharmacie de l’Université Laval a une nouvelle doyenne. Julie Méthot (photo), pharmacienne de profession, qui travaille à l’IUCPQ (Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec) depuis 1998 dans le secteur de la cardiologie, succède ainsi à Anne Dionne, qui occupait cette fonction au cours des quatre dernières années et qui retournera à l’enseignement et à la pratique clinique. Pour revenir à Mme Méthot, elle est également chercheuse associée au Centre de recherche de l’IUCPQ. Depuis 2011, Mme Méthot enseigne la cardiologie à la Faculté de pharmacie après avoir été conférencière invitée durant plus de 12 ans.

Salut Émile

Émile Poulin (photo), originaire de Saint-Jules de Beauce et résident de Lévis (Saint-Nicolas), est décédé le 15 juin dernier à l’âge de 89 ans. Outre ses passions sportives, champion aux quilles et excellent golfeur, Émile fut épicier pendant 15 ans à Tring-Jonction, dans la Beauce, et ensuite propriétaire pendant plusieurs années d’un bureau de courtage en assurance vie à Québec. Il était aussi auteur à ses heures (biographie de Maxime Farago et Mon amour pour le sport). Émile et moi, on se voyait au moins une fois par année. La famille recevra vos condoléances ce soir de 19 h à 21 h et demain samedi à compter de 10 h au Complexe Claude Marcoux, du 1845, boulevard Guillaume-Couture, à Lévis (Saint-Romuald). Une liturgie de la parole suivra samedi à compter de 13 h.

Anniversaires

Marie-Mai (Bouchard) (photo), chanteuse québécoise, membre de Star Académie 2003, 39 ans... Marie-Claude Brousseau, directrice de la Division des communications en sécurité publique (Ville de Québec), 42 ans... Patrick Lalime, ex-gardien de but de la LNH, analyste sportif pour le réseau TVA Sports, 49 ans... Nathalie Simard, chanteuse québécoise, 54 ans... Joe Sakic, VP exécutif opérations hockey avec l’Avalanche du Colorado (LNH), 54 ans... Jean Hamilton, ex-chef de police de Sillery... Sir Richard Starkey, mieux connu sous son nom de scène Ringo Starr, auteur-compositeur-interprète et acteur britannique, 83 ans.

Disparus

Le 7 juillet 2021 : Michael Soles (photo), 54 ans, ex-centre arrière des Alouettes de Montréal de la LCF... 2021 : Robert Downey Sr., 85 ans, réalisateur, acteur, scénariste, producteur de cinéma, directeur de la photographie et monteur américain, père de Robert Downey Jr... 2019 : Greg Johnson, 48 ans, ancien capitaine des Predators de Nashville (NHL)... 2017 : Marlon B. Wright, 51 ans, arbitre de boxe montréalais... 2015 : Pierre MacDonald, 79 ans, député libéral dans Robert-Baldwin (1985-1989), ministre dans le cabinet Bourassa de 1985 à 1988... 2014 : Edouard Chevardnadzé, 86 ans, ancien ministre des Affaires étrangères de l’URSS et artisan de la fin de la guerre froide, ex-président de la Géorgie... 2011 : Dick Williams, 82 ans, ex-gérant des Expos de Montréal... 2006 : Syd Barrett, 60 ans, cofondateur, en 1965, du groupe de rock progressif britannique Pink Floyd... 2005 : Paul Deliège, 74 ans, créateur du personnage de Bobo, héros du journal Spirou... 2001 : Francesco Iacurto, 92 ans, peintre québécois... 1998 : Jacques Normand, 76 ans, fantaisiste québécois... 1978 : Antoinette Giroux, 79 ans, comédienne du Québec.