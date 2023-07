Les souvenirs du FEQ de Bobby Bazini: les Stones et Keith Urban

À quelques semaines du lancement d'un premier album depuis qu’il a quitté la multinationale Universal pour regagner son indépendance, Bobby Bazini effectue un retour au Festival d’été, vendredi soir. Il partage avec nous trois moments marquants de ses visites au FEQ.

Les Stones avec Louis-Jean Cormier en 2015

«C’est la première fois que je les voyais en spectacle. L’énergie de Mick Jagger était incroyable. Une telle présence sur scène à leur âge, ça m’avait marqué. J’étais dans la foule avec Louis-Jean Cormier. On s’était croisés quelques fois, mais sans jamais vraiment se parler. C’était super. Ils ont fait toutes les chansons que tu veux entendre.»

Keith Urban l’a reconnu

«C’est la seule fois que j’ai fait les Plaines et la plus grosse foule pour qui j’ai joué. J’avais vu un spectacle de Keith Urban lors d’une tournée promo dans l’ouest, et le représentant de ma maison de disques m’avait invité dans sa loge et je l’avais rencontré. Je l’ai revu quand j’ai fait sa première partie sur les Plaines et il se souvenait de mon nom. J’avais trouvé ça vraiment sympathique.»

Le Pigeonnier sous la pluie

«La première fois que j’ai joué au Pigeonnier, c’était à l’époque de l’album Better In Time et il pleuvait beaucoup cette journée-là. J’étais une première partie. À cause de la pluie, notre performance avait été réduite, mais je me souviens de la pluie battante et des gens qui crient mon nom. C’est un souvenir marquant.»