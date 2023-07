«Mission: Impossible - Bilan Mortel, Première Partie»: Tom Cruise spectaculaire!

Tom Cruise, le réalisateur Christopher McQuarrie, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell et Pom Klementieff, pour ne nommer qu’eux, livrent un spectacle de cascades et d’action hautement satisfaisant.

Mission: Impossible - Bilan Mortel, Première Partie, comme tous les films précédents de cette franchise aux recettes de 3.5 milliards $US, est fait pour le grand écran... idéalement un écran IMAX afin de profiter à plein des cascades incroyables, des décors superbes et de l’action trépidante.

PHOTO FOURNIE PAR PARAMOUNT PICTURES

Hyper léché – plus que les volets antérieurs –, sans un défaut technique – un miracle compte tenu de la durée de 163 minutes –, et avec un humour et une autodérision qui sont les bienvenus – pour la première fois de la franchise – Mission: Impossible - Bilan Mortel, Première Partie voit Ethan Hunt (Tom Cruise) partir à la poursuite de clés activant (et donc désactivant) une intelligence artificielle que veut contrôler le méchant Gabriel (Esai Morales). Voilà pour l’ossature de la trame narrative qui regorge de détails supplémentaires, de clins d’œil à la série originale et de nouveaux personnages.

Oui, certes, on retrouve avec le même plaisir Benji Dunn (Simon Pegg), Luther Stickell (Ving Rhames) et IIlsa Faust (Rebecca Ferguson), la veuve blanche (Vanessa Kirby), Paris (Pom Klementieff) et l’on revoit avec plaisir Eugene Kittridge (Henry Czerny qui reprend son rôle du premier long métrage de 1996) en patron de l’IMF, la fameuse Impossible Mission Force sans laquelle rien de tout ceci ne serait possible depuis la série télévisée diffusée à partir de 1966.

Renouvellement...

Au bout de 57 ans d’existence et de six longs métrages avec Tom Cruise, on pourrait penser que tout a été dit, fait, filmé. Il n’en est rien. Le réalisateur et coscénariste Christopher McQuarrie, de concert avec Erik Jendresen pour le scénario et Tom Cruise pour tout, parviennent à insuffler modernité, fraîcheur et surprises à un concept qui pourrait facilement être usé et donc lassant (pensons aux franchises interminables de super héros, de monstres et autres agents secrets ou Robin des bois modernes). L’arrivée de Hayley Atwell en Grace, une cambrioleuse de haut vol (oui, jeu de mots!) dépoussière le tout, la scène de l’aéroport d’Abu Dhabi et celle de la poursuite en Fiat dans les rues de Rome ne seraient pas aussi efficaces sans elle, d’autant qu’elle semble prendre autant de bonheur que Tom Cruise à ce jeu du chat et de la souris.

PHOTO FOURNIE PAR PARAMOUNT PICTURES

L’ampleur des cascades ne peut laisser indifférent le cinéphile le plus blasé – oui, mentionnons celle du saut en parachute d’une moto qui a fait le tour du web, mais il y en a tellement d’autres, tout aussi rythmées et époustouflantes. Chorégraphiées avec soin, exécutées à la perfection et mises en musique avec brio par Lorne Balfe – vous noterez les bagarres rythmées par les notes du thème iconique –, elles sont sans exception à la hauteur des attentes – on note également la scène dans une tempête de sable, concept inauguré dans Protocole fantôme, le meilleur de la série à mon avis.

Pas de doute, Mission: Impossible - Bilan Mortel, Première Partie est du spectacle de haut calibre. Un spectacle à grand déploiement que l’on apprécie, comme il se doit, sur écran IMAX.

Mission: Impossible - Bilan Mortel, Première Partie ravit les amateurs dès le 12 juillet.

Note: 4 sur 5