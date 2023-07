Depuis près de 40 ans au Québec est entamée la marche du « Mourir dans la dignité ». Il est désormais venu le temps d’affirmer le « Mourir dans Ma dignité », ce qui j’espère se fera lors du 32° Congrès annuel de l’Association québécoise des soins palliatifs qui se tenait les 11 et 12 mai derniers au Centre des congrès de Québec sous le thème : « Vers la richesse de nos différences ».

OUI elle est riche l’évolution des soins de fin de vie au Québec. Pensons simplement à l’audacieux et fructueux chemin parcouru depuis l’adoption, en 2014, de la loi québécoise sur « les soins de fin de vie ». Depuis, l’expression continue sa progression inspirante, créatrice et unificatrice.

Quelques faits majeurs : en janvier 2021, La Maison Michel-Sarrazin, première Maison de soins palliatifs au Québec, devient Maison spécialisée en soins de fin de vie, incluant l’aide médicale à mourir. Cela dans une décision unanime de son Conseil d’administration. Dès son ouverture en 2018, la Maison Aline-Chrétien de Shawinigan a fait pareil, en optant ouvertement et clairement pour la primauté du seul intérêt de la personne en fin de vie.

Autre fait porteur à noter : la très grande majorité des demandeurs de l’aide médicale à mourir reçoivent déjà d’excellents soins palliatifs, de quoi faire réfléchir ceux et celles qui s’opposent encore à l’aide médicale à mourir. Dernier fait révélateur, tous les médecins québécois et canadiens qui offrent l’aide médicale à mourir peuvent témoigner de la grande SÉRÉNITÉ des personnes à qui ils l’ont administrée.

Après 38 années d’implication dans la noble cause du Mourir dans la dignité, voici ce qui m’amène à titrer mon article « Mourir dans MA dignité » : Je rêve que toutes les Maisons et que toutes les Unités spécialisées en soins de fin de vie au Québec s’alignent sur un projet commun tel que celui des deux maisons que je citais plus tôt. Ainsi, tous les œuvrants en soins de fin de vie seraient arrimés sur un même objectif en vue de favoriser l’adoption de la Politique québécoise sur les soins de fin de vie d’ici la fin de 2023.

Yvon Bureau, travailleur social

Vous avez de quoi être fier du chemin parcouru et j’espère que ce Congrès vous a permis de rallier toutes les Maisons en soins palliatifs à votre cause, car je sais qu’il en existe encore certaines qui sont, à tort selon moi, encore récalcitrantes à l’AMM.