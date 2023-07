Quand des médecins deviennent des commerçants

Eh oui! On se parle de santé parce qu’il le faut bien. Le sujet n’est pas très estival, j’en conviens. Mais que voulez-vous, la maladie, elle, contrairement aux élus et aux médecins, ne prend jamais de vacances.

• À lire aussi: «On devient des commerçants. Il y a une dérive au Québec!»: pas moins de 150 médecins sont passés du public au privé l’an dernier

Le Journal confirmait hier à quel point au Québec, le privé en santé continue de gagner du terrain. Le phénomène n’est pas nouveau. Ce qui l’est est la rapidité avec laquelle il s’étend.

Comprenons-nous bien. On parle ici de ce que j’appelle le privé-privé. Le pur et dur. Celui qu’on paie de sa carte de crédit dans une clinique complètement privée et non pas celui d’un GMF où notre carte d’assurance-maladie suffit.

«On devient des commerçants. Il y a une dérive au Québec!». Ce sont les mots non pas d’un dangereux communiste, mais d’un médecin inquiet du virage accéléré vers le privé-privé. Cité par Le Journal, il met le doigt sur un véritable problème éthique, social et politique. Voire même moral.

Si «pas moins de 150 médecins sont passés du public au privé l’an dernier» et que le «réseau public devient une plateforme de recrutement» pour le privé, c’est parce que la chose est tout à fait légale.

C’est légal parce que nos gouvernements le permettent. Un médecin n’a qu’à se désaffilier temporairement de la Régie de l’assurance-maladie du Québec pour aller au privé-privé. Il peut même le faire plusieurs fois par année.

C’est légal aussi parce que depuis bien avant la pandémie, le temps opératoire offert aux spécialistes dans nos hôpitaux ne suffit pas à la tâche

Nous payons pourtant déjà nos impôts pour un réseau de santé censé d’être «public, universel et gratuit». Cherchez l’erreur.

Des patients «invités» à payer le gros prix

Un exemple parmi d’autres: Le Journal rapporte que «36 507 patients attendent une chirurgie orthopédique, dont 4584 depuis plus d’un an. Il s’agit de la plus longue attente au Québec».

Résultat: pour aller plus vite, des médecins ne se gênent plus pour «inviter» leurs patients à débourser des dizaines de milliers de dollars pour être opérés rapidement au privé-privé. Soit par eux soit par un de leurs collègues.

C’est du «tourisme médical», mais sans quitter le Québec. Inévitablement, cela crée deux classes de patients. Les minoritaires capables de payer et les majoritaires incapables de le faire.

Toujours parce qu’au public, c’est trop lent, on voit aussi un recours accru au privé-privé pour simplement voir un médecin de famille ou un spécialiste. Idem pour des examens diagnostiques importants – échographies, scans, coloscopies, prélèvements, etc. Des factures qui montent vite...

Cinquante ans après la création de l’assurance-maladie, c’est une régression sociale majeure.

Comme un chien qui se mord la queue

Évidemment, puisque c’est «légal», mais socialement inéquitable, personne n’ose «encourager» ouvertement la marchandisation de la santé des Québécois. Ni les fédérations de médecins ni le gouvernement.

En même temps, comme personne non plus ne se bat dans les autobus sur le sujet – le peuple québécois est parfois d’une docilité désespérante –, la pratique n’est pas interdite.

Le tout, remarquez bien, était écrit dans le ciel depuis un bail. Pour son déficit zéro, le gouvernement Bouchard avait sabré durement en santé. Le gouvernement Couillard a fait dans l’austérité.

La recette est simple. Appelons ça du néolibéralisme 101. Plus on affaiblit le système public de santé par des compressions et des réformes débilitantes, plus le privé-privé prend le relais.

Plus il prend le relais, plus il vampirise du même coup une partie du personnel médical du public. Ce qui, par ricochet, affaiblit encore plus le réseau public. La tempête parfaite, quoi.

Bref, c’est le chien qui se mord la queue tout en faisant semblant de ne pas s’en rendre compte.