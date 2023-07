Wimbledon: ce qui se cache derrière un des joueurs les plus «plates» du tennis est fascinant

LONDRES | À 36 ans, le Britannique Andy Murray, désormais 40e au monde, est passé à un cheveu d’éliminer la cinquième raquette mondiale, le Grec Stefanos Tsitsipas, vendredi à Wimbledon.

• À lire aussi: Wimbledon: au tour de Denis Shapovalov de se payer une petite frousse

• À lire aussi: Wimbledon: Bianca Andreescu donne chaud à ses fans

Il l’a poussé à la limite des cinq manches. Un match «épique» disputé sur deux jours que celui qui aura longtemps été la quatrième roue du «Big three», derrière les Djokovic, Nadal et Federer, a perdu 7-6 (3), 6-7 (2), 4-6, 7-6 (3) et 6-4.

Un duel qui coïncide, jour pour jour, avec le 10e anniversaire du premier de ses deux titres à Wimbledon, qui faisait de lui le premier Britannique en 77 ans à mettre la main sur ce titre.

Une légende du sport

Cet anniversaire, peu de gens auraient pu croire qu’il le «célébrerait» – quoiqu’il n’avait pas un air très joyeux en conférence de presse, après cette défaite crève-cœur – sur un terrain de tennis.

Photo AFP

Opéré deux fois à la hanche, Murray a joué seulement 66 matchs entre 2018 et 2021.

Et ce retour vers le sommet, même s’il demeurera toujours loin du premier rang mondial qu’il a occupé durant 41 semaines dans sa carrière, a été marqué par d’autres duels en cinq manches plus tôt cette année en Australie.

De quoi écrire un peu plus sa légende... sportive.

«Je ne sais pas»

Mais c’est en dehors du terrain que sir Andy Murray est encore plus fascinant. Malgré sa réputation d’être parfois un peu «plate», même s’il est aussi capable d’y aller de savoureuses déclarations.

Il l’était encore vendredi, amorçant la plupart de ses réponses en conférence de presse par des «je ne sais pas...».

Quoique, dans le contexte, on le comprend.

Et être plate en Angleterre, au pays des tabloïds, ça ne fait pas de vous une personnalité publique très appréciée. Ce qu'il n'a pas été durant les premières années de sa longue carrière.

Le discours qui a tout changé

Tout a finalement changé en 2012, justement à Wimbledon, après un discours qui demeure l’un des moments les plus forts de l’histoire de ce tournoi.

Murray avait alors 25 ans et commençait à s’imposer dans le tennis mondial. Il avait déjà remporté 23 titres, mais encore aucun de ses trois titres majeurs.

Mais étant Britannique, l’ultime consécration, c’est Wimbledon. Et en 2012, il a eu ses chances. Il a remporté la première manche de la finale contre Federer, avant de perdre les trois suivantes.

Au micro pour le traditionnel «discours du perdant», Murray a pleuré. Il a dit à la foule anglaise qu’il avait vraiment essayé, qu’il se rapprochait de son but.

Ce jour-là, Andy Murray n’a pas conquis Wimbledon, mais il a conquis l’Angleterre.

Quelques semaines après cela, il remportait l’or olympique... au All England Club. Et un an plus tard, il triomphait finalement à Wimbledon.

Photo AFP

Un autre «je ne sais pas»

Reverra-t-on Andy Murray à Wimbledon, justement?

Andy Murray, qui est aussi un grand défenseur des droits des femmes, des droits de l’Homme, et survivant, à 9 ans, de la tragédie de Dunblane, l’une des plus grandes tueries de l’histoire de l’Angleterre, dans laquelle 16 enfants et leur enseignante ont été tués dans le gymnase d’une école primaire?

«Je ne sais pas», a-t-il évidemment répondu vendredi.

De toute façon, la légende du «quatrième mousquetaire» est déjà écrite.