Xavier Dolan officialise sa retraite du cinéma

Au cœur d’une tempête médiatique depuis qu’il a annoncé lors d’un entretien avec un média espagnol qu’il avait l’intention de renoncer au cinéma, Xavier Dolan a confirmé que c’était bel et bien le cas, vendredi.

À 34 ans, le Québécois confirme qu’il souhaite tourner la page sur sa carrière de réalisateur.

«J’ai dit que je voulais arrêter de réaliser des films, et je suis en paix avec cette décision», a-t-il écrit sur une publication Instagram.

Xavier Dolan ajoute qu’«il va bien», et remercie ses fans de l’avoir soutenu dans les dernières heures.

Une déclaration publiée par l’agence Goodwin indique toutefois qu’il poursuivra son implication dans des projets à la télévision.

«Je ne veux plus gérer l'anxiété liée au besoin de performer, d'avoir du succès, d'être aimé ou non. Je ne veux plus, en fait, dépendre des autres. Je veux être indépendant», peut-on lire.

En novembre dernier, le réalisateur songeait à prendre une pause, évoquant le stress qui se cache derrière tous ses projets.