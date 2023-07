ALLARD, Marcel



23 novembre 1953 - 9 juin 2023Le 9 juin 2023, Marcel nous quittait à l'âge de 69 ans. Natif de Château-d'Eau à Québec, il était le fils de feu Gérard Allard et de feu Thérèse Renauld. Il demeurait à Limoilou.Il laisse dans le deuil sa compagne de vie des 33 dernières années Gaétane Mathieu, son fils Jasmin Miville-Allard (Joanie Levasseur) et ses deux petits-enfants Jules et Gustave, de même que Danaé, fille de Joanie; ses soeurs et frères: feu Louise, Andrée, Jean (Francine Lafond), Denis et François (Suzanne Labrie); son beau-frère et belles-soeurs: Réal, Christine et France, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Artiste, créateur, Marcel a exercé le métier d'infographe. Il fut aussi musicien. Il a commencé à jouer de la batterie dès l'adolescence et il aurait aimé poursuivre. Il a notamment incarné Ringo Starr dans le groupe Beatles Forever avec lequel il a joué pendant près de 30 ans un peu partout au Québec. Passionné de musique, il aimait partager ses connaissances de tous les styles, y compris classique, baroque, renaissance. Nous nous rappellerons de toi Marcel comme une personne aimante, souriante, à l'écoute et dévouée. Tu continueras à faire partie de nos vies. Repose maintenant en paix.À noter qu'à compter de 16h, il y aura place à des témoignages. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies de l'œil, 1100 rue Bouvier, bureau 010, Québec, G2K 1L9, téléphone 1-877-654-0835, fondation.oeil@qc.aira.com, site web : www.fondationdesmaladiesdeloeil.org. Des formulaires seront disponibles sur place.