10 tout inclus incroyables au Mexique, côté Caraïbes

Du côté caribéen, le Mexique a beaucoup à offrir tant pour les familles que les couples et les voyages entre amis. De Cancún à la Riviera Maya, ces tout inclus sont simplement parfaits pour des vacances au soleil!

Les meilleurs tout inclus pour les familles

1. Planet Hollywood Cancún

Partez à la découverture du Planet Hollywood Cancún avec vos enfants! Situé dans le nouveau secteur en vogue de Playa Mujeres, cet hôtel a un parc de jeux aquatiques, une rivière tranquille, un parcours de mini-golf, un club pour les enfants, un labyrinthe, 4 piscines, un parc de trampolines, des arcades, et bien plus. Même les adultes y auront du plaisir grâce aux suites spacieuses inspirées d’Hollywood, les restaurants gastronomiques et les bars branchés.

Info : sunwing.ca

2. Grand Sirenis Mayan Resort

Au cœur de la Riviera Maya, le Grand Sirenis Mayan est une destination où toute la famille trouve son compte. Avec de grandes chambres pour 5 personnes ou plus, un mini club pour les enfants de 12 ans et moins, une piscine dédiée aux tous petits, un terrain de jeu, un parc aquatique, une mini-discothèque et un service de garde pour permettre aux parents de se reposer, vous aurez amplement de quoi occuper votre semaine de vacances.

Info : transat.com

3. Seadust Cancún Family Resort

Situé dans la zone hôtelière de Cancún, le Seadust Family Resort promet du plaisir avec vos enfants. Ils apprécieront d’ailleurs le vaste parc aquatique Treasure Island, le mur d’escalade, le parcours de tyrolienne et le golf miniature. Avec 5 piscines sur le complexe, il y a aussi de quoi se rafraîchir du chaud soleil mexicain. Les suites familiales sont spacieuses et peuvent accueillir jusqu’à 5 personnes, idéal pour des vacances en groupe.

Info : sunwing.ca

Les meilleurs tout inclus pour adultes

4. Desire Resort & Spa, Riviera Maya

Le Desire Resort & Spa est un tout inclus réservé aux couples de 21 ans et plus en quête de vacances reposantes et un peu coquines. En effet, les vêtements y sont facultatifs et dès l’hiver prochain, l’expérience « Eden » garantit un séjour dans la sensualité et le plaisir. On retrouve sur place un bar-jacuzzi pouvant accueillir 30 personnes, une discothèque et un bar ouvert 24 heures sur 24. Parmi les activités organisées, les cours de « pole dance » et de danse du ventre sont bien populaires.

Info : Vacances Air Canada

5. Bahia Principe Luxury Sian Ka'an

À quelques minutes de la ville de Tulum, le Bahia Principe Luxury promet des vacances au cœur d’une jungle verdoyante. Situé sur le terrain de golf du Bahia Principe Riviera Maya, vous pourrez évidemment aller frapper quelques balles, mais aussi suivre un cours de plongée à la piscine, profiter du service de majordome, des soupers aux restaurants à la carte illimités et de plusieurs activités organisées pendant la journée. Gâtez-vous avec une suite junior supérieure penthouse avec un balcon sur le toit et un jacuzzi à l’abri des regards.

Info : transat.com

6. Secrets Impression Isla Mujeres

Le Secrets Impression est un tout inclus moderne situé sur la magnifique Isla Mujeres. Réservé aux adultes, l’hôtel est idéal pour une escapade en couple avec des plages aux eaux calmes. Dormez dans une suite élégante avec balcon privé, vue sur l'océan ou sur le jardin. Tous les soirs, le DJ met de l’ambiance sur les couchers de soleil depuis la terrasse sur le toit UNIK. Vous aimerez aussi le spa où vous aurez une expérience bien-être gratuite de 20 minutes.

Info : Vacances Air Canada

Les meilleurs nouveaux tout inclus

7. Catalonia Grand Costa Mujeres All Suites & Spa

Dès votre arrivée au Catalonia Grand Costa Mujeres, vous serez séduits par le décor époustouflant rappelant la culture maya. Avec deux piscines, l’accès à une plage splendide et de nombreux bars et restaurants, y séjourner invite à la détente. Optez pour une suite au rez-de-chaussée avec votre piscine exclusive avec terrasse sur laquelle vous pourrez vous installer pour lire et profiter des chauds rayons du soleil en toute tranquillité.

Info : transat.com

8. Margaritaville Island Reserve Riviera Cancun

Essayez le nouveau Margaritaville Island Reserve Riviera Cancun réservé aux adultes et dont l’offre gastronomique est des plus exquises. Les menus sont préparés par des chefs de renommés et à une « heure gourmande » surprise a lieu sur la plage ou près de la piscine pendant votre séjour. Chaque chambre, suite et villa a aussi un propre bar à votre image et vous aimerez le service exceptionnel du personnel attentionné. Pour bouger, les cours de salsa ou les cours de yoga au lever du soleil sont particulièrement intéressants.

Info : sunwing.ca

Les tout inclus pour la gastronomie

9. El Dorado Seaside Suite & Spa Resort

Si vous aimez bien manger pendant vos vacances, le El Dorado Seaside sur la Riviera Maya est tout indiqué. Débutez dès votre arrivée avec un cocktail de bienvenue avant de relaxer dans votre suite luxueuse face à la mer. Découvrez les nombreux restaurants gastronomiques du complexe, offrant des plats uniques de spécialités locales et internationales dans des décors élégants.

Info : sunwing.ca

10. Secrets The Vine Cancun

Sur l’une des plus belles plages de Cancun, le Secrets The Vine ne laisse personne indifférent. Ce sanctuaire pour adultes seulement offre une vue incroyable depuis sa tour sur la mer turquoise qui s’étend à l’infini. L’expérience va au-delà du paysage bucolique puisque l’offre gourmande ravit les plus fins palais. Avec une douzaine de bars et restaurants, offrant tant une cuisine péruvienne, mexicaine, italienne que méditerranéenne, vous y mangerez comme la royauté.

Info : transat.com