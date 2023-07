NADEAU, Roger



À l'Hôpital de Saint-Georges, le 30 juin 2023, à l'âge de 57 ans et 9 mois, est décédé M. Roger Nadeau, fils de feu Léo Nadeau et de feu Francoise Lagueux. Il demeurait à Vallée-Jonction. Il était le frère de feu Pierrette, feu Lucie, feu Rémi, Odette (Alain Têtu), Pierre et le demi-frère de feu Monique Nadeau (et ses enfants). Il laisse également dans le deuil sa nièce Mélanie Têtu (Miguel Nadeau), son neveu Simon Têtu (Catherine Langlais) et son filleul Sylvain Têtu (Chang-Lian Boivin) ainsi que plusieurs cousins, cousines et amis.La direction a été confiée à laLa famille désire remercier Dre Isabelle Hébert pour son écoute, tout le personnel soignant du 1er étage pour les bons soins prodigués ainsi que son médecin de famille Dr Michael Poulin pour son écoute et sa disponibilité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de la paroisse de Sainte-Famille-de-Beauce (Vallée-Jonction) (740, Av du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, QC, G0S 2V0) : https://psfdb.ca/